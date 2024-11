Kat Polaków znów dał o sobie znać. Niewiarygodne, co zrobił

Reprezentacja Portugalii pokazała nam w piątek, jak gra się w piłkę nożną. Mimo że w pierwszej połowie przewagę miał nasz zespół, to w drugiej rywale kompletnie nas zdominowali. Popełnialiśmy fatalne błędy, zwłaszcza w ustawieniu, a nasza obrona była po prostu dziurawa. Ostatecznie mecz zakończył się pogromem 5:1, a Portugalczycy tym samym zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Mogli sobie zatem pozwolić na rozluźnienie w ostatnim spotkaniu z Chorwacją, zwłaszcza że ze zgrupowania wyjechał już choćby Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Otylia Jędrzejczak ponownie wybrana prezeską Polskiego Związku Pływackiego. "Dziękuję za zaufanie"

Portugalczycy przedłużają serię. Bohaterem ostatni kat Polaków

Od samego początku na murawie pojawili się m.in. Joao Felix, Rafael Leao czy Joao Canelo. Jako pierwszy świetną okazję miał jednak Renato Veiga, natomiast w ostatnim momencie interweniował obrońca. Roberto Martinez chciał zaskoczyć rywali, gdyż nieoczekiwanie postawił na ustawienie z "trójką" z tyłu, mimo że dotąd Portugalia grała wyłącznie w czteroosobowym bloku obronnym. Tempo gry nie zachwycało, choć goście wyraźnie przeważali na murawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę posiadanie piłki.

W 33. minucie udało im się wreszcie trafić do siatki. Zrobił to ten, który zastępował Ronaldo, czyli Joao Felix. Bajeczne podanie przez pół boiska wykonał Vitinha, a pomocnik Chelsea przyjął, przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i pewnie umieścił ją w siatce. Sześć minut później Chorwaci mieli doskonałą okazję, by wyrównać, ale Andrej Kramarić uderzył jedynie w słupek i nie udało mu się uczcić 100. występu w barwach narodowych. Tuż przed przerwą sam na sam z Livakoviciem wyszedł Leao, ale nieczysto trafił w piłkę i poleciała ona daleko obok bramki.

Livaković uratował remis. Niebywała interwencja w końcówce meczu

Gdy tylko rozpoczęła się druga połowa, gospodarze ruszyli do ataku. Niewiele brakowało, by sędzia podyktował rzut karny w 55. minucie, natomiast po konsultacji z wozem VAR wycofał się z decyzji. Parę chwil potem piłka wpadła do siatki po uderzeniu głową Josko Gvardiola. Ten znajdował się jednak na minimalnym spalonym. Piłkarze Zlatko Dalicia nie poddawali się i w końcu dopięli swego. Zrobił to właśnie defensor Manchesteru City, który zamknął akcję na długim słupku po wrzutce Jakicia i wbił piłkę do bramki.

Dosłownie parę minut później Nuno Mendes mógł znów wyprowadzić zespół na prowadzenie, natomiast wybitną interwencją popisał się Livaković, który wykonał w powietrzu "pajacyka" i odbił futbolówkę. W końcówce brakowało już chęci w poczynaniach obu ekip, zwłaszcza że odpowiadał im remis. Dla drużyny Roberto Martineza było to szóste spotkanie bez porażki, a niewątpliwie bohaterem został ostatni kat Polaków, czyli Vitinha.

Chorwacja - Portugalia 1:1 (0:1)

Gole: Gvardiol (65') - Joao Felix (33')

Remis Portugalii oznacza, że kończy ona rywalizację w grupie na pierwszym miejscu z dorobkiem 14 punktów. Drugie miejsce zajęła Chorwacja, mając osiem pkt na koncie. Oba zespoły awansowały do ćwierćfinału Ligi Narodów. Trzecia Szkocja wywalczyła za to utrzymanie, natomiast ostatnia Polska spada do dywizji B.