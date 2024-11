Deklasacja! W końcu reprezentacja Polski ma powody do zadowolenia

Można się zastanawiać, czy polscy piłkarze nie mają problemów z podejściem do rozgrywania meczów w Biało-Czerwonych barwach. Reprezentacja gra dobrze do przerwy z Portugalią? W drugiej połowie ponosi kompletną klęskę. Kadra U-21 dopiero co wywalczyła awans na Euro U-21? Przegrywa z Islandią, która ma za sobą fatalne eliminacje. O tym co się stało w meczu drużyny U-20 z Włochami szkoda nawet pisać - najlepiej samemu zobaczyć.

Młodzi Polacy gromią rywali. Cztery gole po przerwie

Swoje mecze przegrały też m.in. reprezentacja U-19 (z Czechami, 1:3), kadra U-17, która grała z Albanią (2:3) i drużyna do lat 16 (z Danią, 0:1). Rodzynkiem w tym gronie był zespół U-18, który wygrał 3:1 z Anglią - wynik warty odnotowania. A w poniedziałek 18 listopada w końcu udało się dopisać kolejne zwycięstwo! Zespół do lat 17 grał dzisiaj rewanżowy mecz z Albanią. I zemścił się za wpadkę w poprzednim meczu.

Biało-Czerwoni wygrali w Tiranie aż 4:0. Bramki zaczęły jednak padać dopiero w drugiej połowie, po czterech zmianach. W 55. minucie gola na 1:0 strzelił Jakub Kaczówka - jeden z rezerwowych. W 78. minucie prowadzenie podwyższył Eryk Śledziński - kolejny zmiennik. Cztery minuty później do siatki trafił Jakub Falkiewicz, a tuż przed końcem meczu albańskiego bramkarza znów pokonał Śledziński.

Młodzi Polacy przygotowują się obecnie do walki o udział w Euro U-17. Biało-Czerwoni wygrali pierwszą część eliminacji - ze Słowenią, Gruzją i Armenią - dzięki czemu będą rozstawieni przed kolejnym losowaniem grup kwalifikacyjnych. Mecze drugiej fazy eliminacyjnej odbędą się na wiosnę. Euro U-17 odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Gospodarzem turnieju będzie Albania.