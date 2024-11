Hajto nagle ruszył do Bońka. Zaskakujące sceny na antenie Polsatu

W pierwszym meczu podczas listopadowego zgrupowania reprezentacja Polski zmierzyła się z Portugalią. Polacy dobrze rozpoczęli to starcie i mieli kilka okazji do zdobycia bramki. Wielu liczyło zatem, że uda im się uzyskać korzystny wynik. Niestety, ekipa Michała Probierza w drugiej części całkowicie opadła z sił, co wykorzystali rywale, którzy wygrali aż 5:1.

Zobacz wideo Klamka zapadła! PZPN reaguje na aferę po meczu z Portugalią

Niebywałe, co wydarzyło się w studiu Polsatu. Hajto wstał do Bońka

Po meczu nie mówiło się jedynie o grze naszych zawodników, ale również o tym, co wydarzyło się po końcowym gwizdku. Uwagę wielu zwrócili Nicola Zalewski i Piotr Zieliński, którzy zrobili sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Kibice mieli za złe wspomnianej dwójce, że po takiej klęsce robią zdjęcia z rywalem. - Jestem w szoku. Przegraliśmy tak wysoko, a później widzę, że zawodnicy idą sobie robić zdjęcia z Ronaldo. Uśmiechają się i zachowują, jakby nic się nie stało - powiedział Jacek Bąk w rozmowie z WP SportoweFakty.

Temat ten został poruszony również w programie Cafe Futbol na antenie Polsatu. Zanim jednak rozpoczęła się dyskusja, Tomasz Hajto powiedział, że chciałby zrobić sobie zdjęcie ze Zbigniewem Bońkiem, żartobliwie nawiązując w ten sposób do opisywanych wyżej wydarzeń. Chwilę później były reprezentant Polski wstał i zrobił selfie z Bońkiem. - Teraz to takie modne jest. Ja mam ze Zbyszkiem, inni mają z Ronaldo - powiedział.

Na konferencji prasowej całe zamieszanie krótko skomentował sam Zieliński. - Mnie nie interesuje, co się dzieje w mediach, social mediach. Dla mnie Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie zdjęcie i tyle - stwierdził 30-latek.

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów. W poniedziałek o godz. 20.45 zmierzy się ze Szkocją. Będzie to kluczowe starcie w kontekście utrzymania w dywizji A. Polacy zajmują obecnie trzecie miejsce i mają tyle samo punktów (4) co czwarci Szkoci.