Neymar dał zgodę. To będzie transfer roku

Latem 2023 roku Neymar trafił do z Paris Saint-Germain do Al-Hilal. Saudyjczycy zapłacili aż 90 milionów euro za zawodnika, który już wtedy miał problemy zdrowotne. Jego pobyt na Półwyspie Arabskim to na razie pasmo niepowodzeń.

Neymar wróci do Brazylii. Dziennikarz informuje

Neymar przez ponad rok pobytu kontraktu w Al-Hilal rozegrał zaledwie siedem meczów, w których rozegrał tylko 428 minut. Zdobył jednego gola i zaliczył trzy asysty. Zawodnik ze względu na chroniczne problemy ze zdrowiem nie stanowi żadnej wartości sportowej dla swojego klubu.

Do tego Brazylijczyk swoje zarabia. Według doniesień medialnych inkasuje rocznie 100 milionów euro. Media już zaczęły informować na temat jego możliwego odejścia. W Brazylii coraz więcej mówi się o powrocie piłkarza do kraju. Chodzi o klub, w którym 32-latek pokazał się światu.

- Według relacji mediów UOL prezydent Santosu - Marcelo Pirilo Teixeira - miał już otrzymać zgodę od Neymara na przygotowanie przenosin zawodnika do macierzystego klubu - pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Teraz informacje przybierają na sile. Dziennikarz Cesar Luis Merlo na portalu X poinformował, że Santos doszedł już do porozumienia z Neymarem na dołączenie do klubu po zakończeniu sezonu 2024. Teraz trzeba znaleźć konsensus w rozmowach z Al-Hilal. Strony mają pracować nad rozwiązaniem kontraktu.

To byłby prawdziwy hit i wielki powrót do macierzy. Neymar to wychowanek Santosu, w barwach którego w latach 2009-2013 rozegrał 225 meczów. Zdobył w nich aż 136 goli i zaliczył 64 asysty.