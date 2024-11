Zieliński powiedział, jak było naprawdę ze zdjęciem z Cristiano Ronaldo

- Nie rozumiem, jak po sromotnej porażce 1:5 można z uśmiechem robić sobie zdjęcia z rywalem, który właśnie nas wypunktował. Nawet jeśli jest to Cristiano Ronaldo. Chciałbym, żeby najlepsi polscy piłkarze mieli w sobie choć trochę złości i poczucia, że jednak nie wypada - pisał dziennikarz Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Zieliński zabrał głos. Chodzi o zdjęcie z Ronaldo

Temat wrócił na niedzielnej konferencji prasowej kadry. Na sali na pytania dziennikarzy odpowiadali selekcjoner Michał Probierz, team manager Łukasz Gawrjołek, bramkarz kadry Marcin Bułka i jej kapitan Piotr Zieliński.

Ostatni z nich odniósł się do kwestii wspólnego zdjęcia z Ronaldo po porażce 1:5.

- Wyglądało to tak, że podeszliśmy z Nicolą, poprosiliśmy o zdjęcie i sobie je zrobiliśmy. Nie miał z tym problem ani Cristiano, ani my. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu i tyle w tym temacie - powiedział Zieliński, odpowiadając na pytanie Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl.

- Mnie nie interesuje, co się dzieje w mediach, social mediach. Dla mnie Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie zdjęcie i tyle. Czemu nie wypada? Uważam, że przegraliśmy mecz, ale co? Mam się schować w kącie, czy jak? Podszedłem, zapytałem, zrobiliśmy zdjęcie i tyle na ten temat. Miałem taką ochotę - dodał zapytany przez Dawida Dobrasza z Meczyków.

Zieliński odniósł się także do słów Jacka Bąka, który zarzucił piłkarzom brak charakteru. - Ma prawo do swojego zdania. Ja tam nie uważam, żebym zrobił coś złego. Pozostawię to bez komentarza - dodał piłkarz Interu.

Reprezentacja Polski kolejne spotkanie rozegra w poniedziałkowy wieczór. Początek meczu Polska - Szkocja zaplanowany został na 20:45. Mecz zadecyduje o losach Biało-Czerwonych w Lidze Narodów.