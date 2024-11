Burza w studiu. Hajto nie zostawił suchej nitki na kapitanie reprezentacji Polski

Piątkowy mecz między Portugalią a Polską (5:1) na Estadio do Dragao wygenerował kilka tematów, którymi teraz żyją kibice i opinia publiczna w Polsce - zaczynając np. od przyszłości kadry pod wodzą Michała Probierza, przechodząc przez skandal w związku z niezgłoszeniem Karola Świderskiego, a kończąc na zdjęciach, które Nicola Zalewski i Piotr Zieliński zrobili sobie z Cristiano Ronaldo po zakończeniu meczu. W związku z absencją Roberta Lewandowskiego kapitanem Polaków w tym meczu był Piotr Zieliński.

- Dzisiaj był pierwszy raz, kiedy mi się coś takiego wydarzyło (gdy jego drużyna straciła pięć goli w jednej połowie - red.). Pierwsza połowa fajna, mieliśmy kilka stuprocentowych sytuacji. Z takim rywalem, jak się nie strzela gola, to potem tak to się kończy. W drugą połowę źle weszliśmy. Trochę to uspokoiliśmy, ale strzelili po kontrze. Potem strzelali już gola za golem. Zdecydowanie nie może się coś takiego zdarzyć. Szczególnie, że pierwsza połowa pokazała, że potrafimy fajnie grać z takim rywalem - mówił Zieliński w rozmowie z TVP Sport.

- Jestem w szoku. Przegraliśmy tak wysoko, a później widzę, że zawodnicy idą sobie robić zdjęcia z Ronaldo. Uśmiechają się i zachowują, jakby nic się nie stało. Wychodzimy przed autokar i robimy sobie zdjęcia. To nie jest moja bajka. Kiedyś były inne czasy. Dostajemy 1:5 i ja mam prosić Ronaldo o zdjęcie? Czy my naprawdę nie mamy w sobie za grosz honoru? - pytał Jacek Bąk, były reprezentant Polski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Zieliński zagrał cały mecz przeciwko Portugalii i nie zakończył spotkania z żółtą kartką, co oznacza, że nie będzie zawieszony na poniedziałkowe spotkanie ze Szkocją.

Co za słowa Hajty o Zielińskim. "Mógł wylecieć z czerwoną kartką"

W 24. minucie Zieliński sfaulował brutalnie Joao Nevesa blisko pola karnego Portugalczyków. Rywale byli zdziwieni faktem, że sędzia nie wyciągnął kartki w tej sytuacji. Ostatecznie skończyło się na słownej reprymendzie dla Zielińskiego. Kilkanaście sekund później Neves sfaulował jednego z reprezentantów Polski i od razu zobaczył kartkę.

Do tej sytuacji z Zielińskim odniósł się Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol". - Wtedy mieliśmy mnóstwo szczęścia. Zieliński mógł wylecieć z czerwoną kartką, a nawet bym powiedział, że z czarną. Przy takim wejściu to cud, że nie połamał Portugalczykowi nogi. 0:0 to był solidny wynik, na którym mogliśmy budować grę, ale musimy zabezpieczać tyły w takich sytuacjach - stwierdził Hajto.

Jeżeli Zieliński nie odniesie kontuzji, to powinien znaleźć się w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją. Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.