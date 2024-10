Kolejny kraj chce grać z Rosją. To byli mistrzowie kontynentu

Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę w lutym 2022 r. FIFA i UEFA zdecydowały się wykluczyć rosyjskie kluby i drużyny narodowe z rywalizacji międzypaństwowych. Przez to kluby z tego kraju nie grają w europejskich pucharach, a reprezentacja nie bierze udziału w eliminacjach do mistrzostw świata i Europy. Rosja została też wykluczona z walki w barażach o awans do mundialu, który odbył się w 2022 r. w Katarze. Warto przypomnieć, że pierwotnie Rosja miała zagrać z Polską w półfinale baraży.

Od tamtej pory Rosja grała głównie mecze towarzyskie z drużynami z Azji oraz Afryki. W marcu 2024 r., po 858 dniach przerwy, Rosja zagrała z Serbią i wygrała 4:0. "Najlepszy mecz zawieszonej drużyny. Reprezentacja Rosji rozegrała fenomenalny mecz" - pisały wtedy rosyjskie media. W czerwcu br. Rosja wygrała 4:0 z Białorusią, a we wrześniu ograła 3:0 Wietnam. W październiku miało dojść do sparingu między Rosją a Pakistanem lub Tanzanią, natomiast tamtejsze federacje przekazały, że do meczu z Rosją ostatecznie nie dojdzie.

W październiku reprezentacja Rosji nie zagra więc żadnego meczu towarzyskiego. Wygląda jednak na to, że ten stan się zmieni w listopadzie.

Rosja zagra z rywalem z Afryki? "Chcemy porozmawiać z Rosjanami"

Szerzej o tym pisze portal sports.ru. Rywalem Rosji ma być reprezentacja Zambii, która zajmuje 93. miejsce w rankingu FIFA. Te informacje potwierdził Reuben Kamanga, sekretarz generalny Zambijskiego Związku Piłki Nożnej. - Nie mogliśmy dojść do porozumienia z Rosją w sprawie rozegrania meczu we wrześniu i październiku. Nie udało się jednak ustalić miejsca i czasu meczu. Niemożliwe jest zagranie z Rosją w październiku. W tym miesiącu mamy mecze w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki - powiedział.

- Niestety, nie mamy takiej możliwości, by zagrać sparing. Chcielibyśmy jednak porozmawiać z Rosjanami o meczu w listopadzie - dodał Kamanga. Reprezentacja Rosji przebywa na zgrupowaniu w dniach 7-15 października.

Zambia wygrała Puchar Narodów Afryki tylko raz - doszło do tego w 2012 r., kiedy to pokonała w finale Wybrzeże Kości Słoniowej po rzutach karnych. Do tej pory Zambia ani razu nie awansowała do finałów mistrzostw świata.