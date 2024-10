Tak polscy eksperci reagują na zarzuty Goncalo Feio. Zwracają uwagę na jedno

Trener Legii Warszawa Gonaclo Feio od dziś jest osobą podejrzaną. Jak poinformował dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, prokuratura postawiła mu dwa zarzuty - uszkodzenia ciała oraz stawiania gróźb karalnych. Chodzi o pamiętną sprawę, gdy Portugalczyk był jeszcze szkoleniowcem Motoru Lublin. W marcu 2023 r. po meczu z GKS-em Jastrzębie zaatakował prezesa swojego klubu Pawła Tomczyka, rzucając w niego plastikową kuwetą na dokumenty. W tej sytuacji przyszłość Feio w Legii stanęła pod jeszcze większym znakiem zapytania. Od pewnego czasu media spekulują na temat jego zwolnienia. Zdaniem wielu zarzuty przesądzą o sprawie. Tak sytuację komentują dziennikarze i eksperci.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

Jednoznaczne opinie ws. Goncalo Feio. "Bomba z opóźnionym zapłonem"

- Zatrudnimy Goncalo Feio pomimo jego wybryków i tego, jakim jest człowiekiem, ale teraz go zwolnimy, bo jednak nam to nie pasuje. No nie sposób się nie uśmiać - napisał dziennikarz Sport.pl, Filip Modrzejewski.

- Zupełnie spodziewany obrót spraw, wiadomo było, że tak to się skończy, jeszcze zanim dostał pracę w Legii Warszawa. Gdy zatrudniano Feio, temat był bagatelizowany, ale bomba z opóźnionym zapłonem musiała w końcu wybuchnąć. Trener z zarzutami to wizerunkowy cios dla klubu, ale Legia pisała się na to w dniu, w którym sięgnęła po Goncalo Feio, więc po prostu dostała to, na co się pisała - skomentował Szymon Janczyk z Weszło.com.

Goncalo Feio z zarzutami. Co zrobi Legia? "Będzie totalnie niepoważna"

- Legia wiedziała, kogo brała. Wiedziała, że Paweł Tomczyk nadaje wiadomej sprawie biegu (i słusznie, sam w podobnej bym nadał). Musiała zdawać sobie sprawę, że prędzej czy później, tak z 95-procentową pewnością, będą z tego zarzuty. Jeśli teraz wyrzuci Feio, podając jako powód to, że Feio staje się podejrzanym, to będzie totalnie niepoważna. "Jo nie wiedzioł". Równie dobrze mogłaby wtedy ogłosić jego dymisję w dniu zatrudnienia. Ale już nic mnie nie zdziwi, skoro wcześniej zdecydowała się po GF sięgnąć, gdy w teorii nie powinna, bo wiadome było, z czym to się wiąże - podsumował dziennikarz Goal.pl, Przemek Langier.

- To nie jest sprawa z nadania Tomczyka - prostował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

- Kolega Dominik Wardzichowski był pierwszy. Ja od siebie dodam tylko, że trener Legii nie przyznał się do winy i składał wyjaśnienia, przedstawiające jego wizję wydarzeń - uzupełnił dziennikarz Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak.

- Wszyscy wiemy, jaką marką w Polsce jest Legia. Nie do wiary, jakie w ostatnich latach są flopy na ławce trenerskiej. Kto może prowadzić tak wymagającą drużynę, na tak gorącym krześle: Romeo Jozak, Dean Klafuric, Marek Gołębiewski, a teraz ze statusem podejrzanego Goncalo F. - skomentował dziennikarz Radia Zet Mateusz Ligęza.