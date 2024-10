Wiemy które mecze Ligi Mistrzów pokaże TVP! Dobre wieści dla polskich kibiców

Aktualna edycja Ligi Mistrzów jest zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Chodzi o nowy ligowy format zamiast fazy grupowej, rozciągający się aż do końcówki stycznia przyszłego roku. Przez jednych chwalony za mniej meczów o nic, przez innych krytykowany, bo piłkarze muszą rozegrać jeszcze więcej spotkań. Jak dotąd rozegrano dwie kolejki, a liderem tabeli jest Borussia Dortmund z kompletem zwycięstw. Sześć punktów ma co prawda aż siedem zespołów, jednak BVB ma z nich zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy (10:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Medalistki igrzysk dostają mieszkania. Zaangażowany Robert Lewandowski

TVP zdecydowało w sprawie Ligi Mistrzów

W październiku czeka nas jeszcze jedna seria gier, w której zobaczymy m.in. rewanż za finał z poprzedniego sezonu Real Madryt - Borussia Dortmund. Robert Lewandowski z kolei w środę 23 października w Barcelonie spróbuje "ukąsić" swój były klub Bayern Monachium. Sporo osób miało nadzieję, że Telewizja Polska, pokazująca co środę jeden mecz LM (reszta jest oczywiście w Canal+ Sport), wybierze właśnie to spotkanie, ale w otwartej telewizji zobaczymy jednak starcie RB Lipsk z Liverpoolem.

Bez Barcelony w TVP w listopadzie. Ale będą inni Polacy

TVP ogłosiło już także, które starcia będzie mieć do zaoferowania w listopadowych seriach gier. Czwarta kolejka, rozgrywana w dniach 5-6 listopada, ma w zestawie kilka hitów. W środę 6.11 zagrają m.in. PSG z Atletico Madryt, Inter Mediolan z Arsenalem czy Crvena zvezda Belgrad z Barceloną. TVP pokaże to środkowe starcie. Udział w nim może wziąć dwóch reprezentantów Polski, czyli Piotr Zieliński po stronie mediolańskiej oraz Jakub Kiwior po stronie londyńskiej. Mecz rozpocznie się o 21:00.

Piąta kolejka, grana w dniach 26-27 listopada stanie przede wszystkim pod znakiem środowego hitu Liverpool - Real Madryt. To jednak nie to spotkanie ujrzymy tego dnia w otwartej telewizji. TVP pokaże starcie Aston Villi z Juventusem. Tutaj teoretycznie także jest potencjał na dwóch Polaków. Jednak wątpliwe, by Arkadiusz Milik (Juventus) zdołał się do tego czasu wyleczyć, zatem pozostaje nam Matty Cash w zespole z Birmingham. Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.

Mecze Ligi Mistrzów transmitowane w TVP w następnych trzech kolejkach: