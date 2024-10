Nowe wieści w sprawie Pogby. Jest zmiana decyzji

Na początku poprzedniego sezonu Paul Pogba został przyłapany na dopingu. Niedługo potem piłkarz Juventusu usłyszał wyrok - cztery lata zawieszenia. Wydawało się, że oznacza to dla niego koniec piłkarskiej kariery. Francuz mógłby wrócić do gry dopiero w 2027 roku - w wieku 34 lat - a już wcześniej miał ogromne problemy z kontuzjami. Postanowił się jednak odwołać od tej decyzji. I wygrał. Co dalej?

