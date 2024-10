Byli piłkarze Legii ruszyli w tango. Użyto gazu pieprzowego

W miniony weekend Legia Warszawa zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze (1:1). To był już trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa ekipy Goncalo Feio po porażkach 0:1 z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Nic więc mylnego, że niektórzy kibice Legii po spotkaniu z Górnikiem musieli jakoś odreagować.

Piotr Mosór nie będzie dobrze wspominał wieczoru po meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze

Tak też było w przypadku byłych piłkarzy Legii Warszawa Michała Żewłakowa, Jakuba Wawrzyniaka i Piotra Mosóra. "Super Express" poinformował, że cała trójka obejrzała najpierw mecz Legii z Górnikiem, a po nim bawili się w jednym z klubów w Fabryce Norblina w Warszawie.

Okazało się, że całe wyjście nie najlepiej zakończyło się dla Piotra Mosóra, o czym sam powiedział w rozmowie z gazetą. - Byłem trochę wypity, wsiadłem do taksówki, pewnie powiedziałem coś, co nie spodobało się kierowcy i dostałem mocno gazem po oczach. Co ja mogę więcej dodać? Nie będę kłamać, że mnie tam nie było, skoro wszystko jest na fotkach - powiedział wprost, odnosząc się do zdjęć paparazzich.

- Dokładnie nie wiem co tam się wydarzyło w taksówce, ale Piotrek nie czuł się najlepiej, więc trzeba było pomóc koledze. Ogarnęliśmy mu inny transport do domu i tak to się skończyło - tak o całej sytuacji powiedział z kolei Michał Żewłakow.

Piotr Mosór na przestrzeni całej kariery grał m.in. dla Ruchu Chorzów, Legii Warszawa czy Widzewa Łódź. Ma na koncie mistrzostwo, Superpuchar i dwa Puchary Polski. Jest też ojcem Ariela Mosóra, który od tego sezonu jest piłkarzem Rakowa Częstochowa.