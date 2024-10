Burza w kobiecym tenisie. Badosa odpowiada Rosjance

- Brawo WTA. Przegrałyśmy z zawodniczkami z singla w deblu w Pekinie. A w drugiej rundzie one się wycofują, gdyż nie interesuje ich debel, bo grają w singlu w tym tygodniu. To kompletne szaleństwo z zajmowaniem miejsc, które mogłyby grać i rywalizować w całym turnieju - napisała w relacji na Instagramie Irina Chromaczowa (889. WTA) po porażce w deblu z Paulą Badosą i Karoliną Muchovą. Jej słowa odbiły się szerokim echem i dotarły do Badosy, która odpowiedziała na słowa Rosjanki.

