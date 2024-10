Szczęsny nie czekał ani chwili. Hiszpanie ogłaszają

- Trzeba było mnie przekonać do transferu, bo z drugiej strony nie byłem pewny, czy jestem gotowy na nowe wyzwania. Porozmawiałem z rodziną i przyjaciółmi, którzy powiedzieli mi, że byłbym głupi, jeśli bym tego nie zaakceptował. Robert Lewandowski odegrał sporą rolę w tym transferze, bo był pierwszą osobą, która w ogóle przyszła do mnie z pomysłem, by przekonać mnie do transferu - mówił Wojciech Szczęsny w pierwszym wywiadzie jako nowy zawodnik Barcelony. Polak podpisał roczny kontrakt po to, by zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.

Zobacz wideo Wielu piłkarzy wracało z emerytury, ale powrót Szczęsnego może być wyjątkowy

Szczęsny ujawnił w rozmowie z Foot Truckiem, że gdyby kontuzja Niemca wydarzyła się wcześniej lub później, to pozostałby na piłkarskiej emeryturze. - Ta kontuzja Marca dzieje się dwa tygodnie wcześniej, jest otwarty rynek i ja już tu nie trafiam. Dzieje się dwa tygodnie później i ja też tu nie trafiam, bo już jest za późno i ja bym się nie podniósł z sofy. Ja miałem taki ostatni dzwonek do tego, że jeszcze jestem w stanie się przygotować do gry na wysokim poziomie - tłumaczył były reprezentant Polski.

Szczęsny będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z Inakim Peną. Zdaniem mediów z Hiszpanii, a także ekspertów Szczęsny może zadebiutować w barwach Barcelony tuż po październikowej przerwie na mecze reprezentacji. Konkretnie może dojść do tego 20 października, gdy Barcelona zagra z Sevillą.

Szczęsny od razu wziął się do pracy. "By nadrobić stracony czas"

Hiszpański dziennik "Sport" podał, że Szczęsny nie zamierza tracić czasu. Polak udał się w czwartkowy poranek do ośrodka treningowego Barcelony, by odbyć trening indywidualny. Celem jest jak najszybszy powrót do odpowiedniej kondycji fizycznej, by być do dyspozycji Hansiego Flicka. "Zabrał się do pracy, by nadrobić stracony czas. Szczęsny chce wykorzystać te tygodnie na ćwiczenia i odzyskanie formy, którą stracił latem. Dziś Polak ćwiczył na siłowni w siedzibie Barcelony" - czytamy w artykule.

Szczęsny ma spersonalizowany trening z trenerami, którzy monitorują jego codzienną pracę. "Polak będzie codziennie uczestniczył w zajęciach na boisku i etapach zaawansowanych, w tym w spersonalizowanym minipresezonie" - dodają hiszpańscy dziennikarze. W środę oraz czwartek pierwszy zespół Barcelony odpoczywał i wróci do pracy dopiero w piątek. Na razie nie wiadomo, kiedy Szczęsny będzie w pełni trenował z pierwszym zespołem Barcelony.

Jeszcze przed październikową przerwą na mecze reprezentacji Barcelona zagra jeden mecz w lidze hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Deportivo Alaves. Relacja tekstowa na żywo z tego meczu w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.