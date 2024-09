Cały świat mówi tylko o jednym po ogłoszeniu nominacji do Złotej Piłki

W minionym sezonie Złotą Piłkę zgarnął Leo Messi. I nie było w tym większego zdziwienia. W końcu Argentyńczyk zdobył z reprezentacją mistrzostwo świata i był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy. W tym roku wygrał z kolei Copa America. Spodziewano się więc, że i tym razem może walczyć o najcenniejszą nagrodę. W środę poznaliśmy 30 nominowanych zawodników i o dziwo nie znalazło się tam nazwisko 37-latka. A to nie koniec niespodzianek. Na liście nie było też Cristiano Ronaldo czy Roberta Lewandowskiego. To właśnie oni w minionych latach regularnie rywalizowali o tę prestiżową nagrodę.

Media piszą o jednym po nominacjach Złotej Piłki. "Kończy się długi i chwalebny okres panowania"

Najwięcej Złotych Piłek w historii zdobył Messi, bo aż osiem (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 i 2023). Pięcioma statuetkami może pochwalić się natomiast Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 i 2017). Teraz obu zabrakło w gronie nominowanych, co jest pierwszą taką sytuacją od... 21 lat. I szybko odnotowały ją media na całym świecie.

Najgłośniej o tym mówiło się w hiszpańskiej prasie. "To normalne, że dziwne dla nas jest patrzeć na tę listę i nie widzieć tych dwóch nazwisk. To bowiem dwaj piłkarze, którzy odcisnęli piętno na więcej niż jednym pokoleniu. A teraz zostali pominięci, po raz pierwszy od 21 lat. Tak kończą długi i chwalebny okres panowania w piłce nożnej" - piszą redaktorzy katalońskiego "Sportu".

Ten fakt odnotował też dziennik "Marca". "Tym, któremu nie będzie dane marzyć o powtórzeniu zwycięstwa, jest Leo Messi. Triumfator minionej edycji plebiscytu został pominięty. To zmusza nas, by spojrzeć wstecz, kiedy to ostatni raz zabrakło go na tej liście. Było to w 2005 roku. Od 2006 roku Leo nigdy nie opuścił tego wydarzenia, a zgromadził osiem Złotych Piłek. W zeszłym roku pominięto już też Ronaldo. 'Pożegnanie' Messiego pokazuje wyraźną zmianę cyklu w światowym futbolu" - podkreślili. Zauważyli, że tegoroczny plebiscyt został z kolei zdominowany przez Hiszpanię i Real Madryt.

Messi, Ronaldo i Lewandowski pominięci przez "France Football". "To zaostrzyło apetyty"

Podobne zdanie na temat nieobecności dwóch legend wyraziła redakcja "AS". "Warte odnotowania jest to, że wśród kandydatów nie ma ani Messiego, ani Cristiano. Nie zdarzyło się to od 2003 roku" - czytamy. Zaskoczenie było też w gmachach "Mundo Deportivo". Dziennikarze wskazali jednak, że o ile brak Ronaldo nie wzbudził większego zdziwienia, o tyle brak Messiego już tak. W końcu wygrał on Copa America.

Fakt ten odnotowali też w portugalskim "A Bola", ale nie rozpisywali się nadto nad powodami takiej decyzji. "Zdobywca Złotej Piłki w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 i 2023 Lionel Messi nie pojawił się na liście. Cristiano Ronaldo także nie należy do grona nominowanych. Brakuje też nazwisk Mohameda Salaha, Roberta Lewandowskiego czy Rodrygo" - pisało "RMC Sport". Francuscy dziennikarze byli więc jednymi z nielicznych, którzy odnotowali brak nominacji dla Polaka.

"Kto zastąpi Lionela Messiego? Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, tym razem nie znalazł się w gronie nominowanych. A to zaostrzyło apetyty, zwłaszcza wśród młodej gwardii w postaci Viniciusa Jr, Erlinga Haaland czy Kyliana Mbappe. To któryś z nich może pozbawić korony legendę tej gry" - piszą dziennikarze "Le Parisien".

O tym, kto ostatecznie zgarnie nagrodę, przekonamy się już 28 października. Wtedy odbędzie gala "France Football". Pełną listę nominowanych można znaleźć TUTAJ.