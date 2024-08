Krychowiak pojawił się w studio i ogłosił. "Jestem bezrobotny"

Grzegorz Krychowiak w ostatnim sezonie występował w saudyjskim Abha Club, który spadł do niższej ligi. W związku z tym 100-krotny reprezentant Polski nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i od początku lipca pozostaje bez klubu. Ma zatem więcej czasu na inne aktywności.

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Grzegorz Krychowiak odczuwa utrudnienia związane z igrzyskami. "Musiałem przyjść na piechotę"

34-latek, który w przeszłości występował w PSG, obecnie przebywa w Paryżu. Korzystając z okazji, zawitał do studia Eurosportu. Tam opowiedział, jakie trudności spotkały go w związku z olimpijską rywalizacją. - Nie wpuścili mnie do mieszkania. Musiałem zaparkować trochę dalej i przyjść na piechotę. Plus taki, że mogłem za darmo oglądać triathlon - żartował.

- Jakby trzeba było zapłacić, to by cię nie było stać - odparł prowadzący. - Jestem bezrobotnym piłkarzem w Paryżu na olimpiadzie - odpowiedział uśmiechnięty Krychowiak. Jednocześnie zapewnił, że u niego "wszystko dobrze".

Co dalej z Grzegorzem Krychowiakiem? Nie narzeka na brak zainteresowania

Widać, że zawodnikowi dopisuje humor, nawet mimo braku klubu. Spekulowało się, że otrzymał oferty z Championship, które odrzucił. Później pojawiły się doniesienia, że pozostanie na Bliskim Wschodzie, gdyż interesują się nim kluby z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć do tej pory nie doczekaliśmy się przełomu w tej sprawie.

W ostatnim sezonie Grzegorz Krychowiak rozegrał 36 spotkań w barwach Abha Club. Udało mu się zdobyć dziewięć bramek i zanotować jedną asystę.