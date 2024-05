Dramat Krychowiaka! To pudło w 102. minucie zaboli podwójnie. Jego klub spada z ligi

Abha zaczynała ten sezon pod wodzą Czesława Michniewicza. Były selekcjoner reprezentacji Polski objął stanowisko latem ubiegłego roku. Niestety jego przygoda z Arabią Saudyjską to duża porażka. Jego drużyna wygrała dwa mecze ligowe, żadnego nie zremisowała, za to przegrała aż sześć. Szefom klubu wystarczyło to, by pożegnać się z byłym trenerem m.in. Legii Warszawa czy Zagłębia Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy problem Jagiellonii

Bez największych gwiazd, ale też bez jakiejkolwiek formy

Nie pomógł nawet fakt, że Abha była jednym z tych saudyjskich klubów, które nie sprowadziły sobie wielkich gwiazd typu Roberto Firmino, Karim Benzema czy Sergiej Milinković-Savić. Najgłośniejsze nazwiska w drużynie Michniewicza to np. były skrzydłowy Girondins Bordeaux Francois Kamano czy... Grzegorz Krychowiak.

Polski pomocnik w przeciwieństwie do Michniewicza spędził w Abha cały sezon. Szło mu nawet całkiem nieźle, został koniec końców najlepszym strzelcem klubu z dziewięcioma golami na koncie. Wyniki całego zespołu były jednak rozczarowujące. Nie pomogły ani zmiana Michniewicza na Tunezyjczyka Youssefa Manai, ani jak się dzisiaj okazało zatrudnienie szkoleniowca z RPA Pitso Mosimane.

Zadanie w teorii proste. Ale praktyka...

Teoretycznie Abha miała spore szanse na utrzymanie. Przed ostatnią kolejką to oni byli na bezpiecznej pozycji. Wystarczyło jedynie pokonać na wyjeździe zdegradowane dawno temu, ostatnie w tabeli Al-Hazem, by nie musieć oglądać się na rywali. Niestety to wyzwanie ich przerosło. Przegrali bowiem 1:2, a z uwagi na wygraną Al-Okhmood z Al-Ta'ee 2:0, to właśnie Abha spadła z ligi!

Krychowiak odejdzie?

Zespół z zachodniej części Arabii Saudyjskiej mógł zremisować w końcówce, ale Krychowiak nie wykorzystał rzutu karnego w 102. minucie meczu! Nic by im to jednak nie dało, bo choć mieliby tyle samo punktów co Al-Okhmood, to przegrywali z nimi zarówno bilansem starć bezpośrednich (3:2 i 0:4), jak i bilansem bramkowym. Abha ogólnie straciła aż 87 goli w 34 meczach! Czy to był zatem ostatni mecz Krychowiaka dla tego zespołu? Nie da się tego wykluczyć, bo gra w drugiej lidze saudyjskiej raczej nie będzie dla 34-latka kuszącą wizją.