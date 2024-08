Ważne wieści dla Jagiellonii. Jak przegrają, trafią na giganta

Crvena zvezda Belgrad to potencjalny rywal Jagiellonii Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zadanie zdecydowanie niełatwe. Mistrzowie Serbii, którzy dzierżą ten tytuł nieprzerwanie od 2018 roku. Do tego stały uczestnik faz grupowych (a od tego sezonu fazy ligowej) europejskich pucharów. Choćby w zeszłym sezonie mierzyli się z Manchesterem City, RB Lipsk oraz Young Boys Berno w Champions League. Zajęli co prawda ostatnie miejsce w grupie z jednym punktem, ale sam fakt, że w niej grali, w skali polskich klubów jest czymś naprawdę dużym.

Jagiellonia może mieć trudniej w Lidze Europy niż w Lidze Mistrzów!

Oczywiście, aby myśleć o starciu z Serbami Jagiellonia, musi uporać się z Bodo/Glimt. Zespołem zdecydowanie w zasięgu, choć też znacznie bardziej doświadczonym w europejskich pucharach (Lech Poznań pokonał ich w 1/8 finału Ligi Konferencji w sezonie 2022/23). W II rundzie obie ekipy wygrywały swoje dwumecze 7:1. Białostoczanie z litewskim FK Poniewież, a Bodo z RFS Ryga z Łotwy.

Niedługo po losowaniu Ligi Mistrzów odbyło się także losowanie IV rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia zagra w niej w przypadku porażki z Norwegami. Białostoczanie zdecydowanie nie mieli w nich szczęścia. Jeżeli nie podołają Skandynawom, to ich potencjalny przeciwnik w LE będzie trudniejszy niż w LM. Mistrzowie Polski mogą zmierzyć się ze zwycięzcą rywalizacji greckiego Panathinaikosu Ateny z wielkim Ajaxem Amsterdam!

Ajax Amsterdam nabiera sił po nieudanym sezonie

Nie ma wątpliwości, że faworytem będą tutaj Holendrzy. Ajax gra w Lidze Europy z uwagi na potężny kryzys, który trawił ich przez pierwszą część poprzedniego sezonu. Przez pewien czas byli nawet na ostatnim miejscu w tabeli Eredivisie. Odbudowali się dopiero po zwolnieniu Maurice'a Steijna z roli trenera i zatrudnieniu Johna van't Schipa. Powalczyć o podium nie zdołali, ale zajęli piąte miejsce i dostali się do eliminacji Ligi Europy. W których grają już pod wodzą kolejnego szkoleniowca Francesco Fariolego. Włoch wcześniej świetnie radził sobie w Nicei w Ligue 1.

Panathinaikos z kolei to czwarty zespół minionego sezonu ligi greckiej i uczestnik fazy grupowej Ligi Europy (4. miejsce w grupie z Villarealem, Stade Rennais oraz Maccabi Hajfa). Gra tam m.in. doskonale znany w Ekstraklasie lewy obrońca Filip Mladenović.

Jeżeli mistrzowie Polski "spadną" do Ligi Europy, to pierwszy mecz z Ajaxem lub Panathinaikosem rozegrają w czwartek 22 sierpnia u siebie. Rewanż 29 sierpnia a Amsterdamie lub Atenach.