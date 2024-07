Policjant strzelił do piłkarza. Wstrząsające nagranie

To nie jest dobry czas dla piłki nożnej, jeżeli chodzi o organizację i bezpieczeństwo podczas samych meczów. Na Euro 2024 w Niemczech kibice wbiegają na boisko, ku bezradności służb porządkowych. Nie lepiej jest podczas trwającego jednocześnie Copa America w Stanach Zjednoczonych, gdzie po półfinałowym starciu Urugwaj - Kolumbia (0:1) w Copa America doszło do bójki między kolumbijskimi kibicami a piłkarzami z Urugwaju. Wspomniane wydarzenia przebija jednak to, co wydarzyło się w Brazylii.

Sceny po meczu Gremio - Centro Oeste. Bramkarz Gremio postrzelony przez policjanta

W środę 10 lipca odbył się mecz 12. kolejki rozgrywek drugiej ligi stanu Goiano w Brazylii. Zmierzyły się w nim Gremio i Centro Oeste. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Centro Oeste 2:1. Jak donosi portal G1.globo.com, po zakończeniu meczu doszło do awantury i przepychanek między piłkarzami.

Kłótnia wymagała interwencji żandarmerii wojskowej, która była bezwzględna. W pewnym momencie jeden z mundurowych dał się ponieść emocjom. Najpierw mężczyzna odepchnął jednego z graczy, a później oddał strzał gumową kulką w kierunku Ramona Souzy, bramkarza Gremio. Pocisk trafił go w lewe udo. Wszystko zostało zarejestrowane przez jednego ze świadków. A nagranie z tego zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych.

Lekarze błyskawicznie udzielili Ramonowi Souzie pomocy medycznej, a następnie przetransportowali go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "To była poważna rana. Mimo że oczyściliśmy obrażenie, to i tak został w skórze fragment plastiku, który mógł być źródłem zakażenia. Souza stracił część tkanki skórnej i część mięśni - powiedział Bento, lekarz pierwszej drużyny Gremio, cytowany przez g1.globo.com.

Stanowisko żandarmerii wojskowej Goias i Gremio

Żandarmeria wojskowa w stosownym komunikacje poinformowała, że wszczęła już śledztwo w tej sprawie. Oświadczenie opublikowało też Gremio. - Okropny, niewiarygodny i przestępczy czyn kogoś, kto powinien strzec bezpieczeństwo i integralność ludzi, którzy byli na stadionie Jonasa Duarte - napisano.

- Informujemy, że podejmiemy odpowiednie kroki, żeby osoba za to odpowiedzialna została ukarana i aby sprawiedliwości zwyciężyła i żeby ten czyn przestępczy nie pozostał bezkarny - dodano.