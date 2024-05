Sensacja w Ekstraklasie?! Padły nazwy klubów dla Piszczka. "Totalne ryzyko"

Wielu kibiców i ekspertów wciąż czeka na dzień, w którym Łukasz Piszczek obejmie drużynę z Ekstraklasy, podejmując się tym samym walki o najważniejsze krajowe trofea. I niewykluczone, że już niedługo to życzenie się spełni. Jak informuje Mateusz Borek z Kanału Sportowego, były reprezentant Polski otrzymał "kilka propozycji". Wskazał też trzy kluby, w których by go widział.

