Anna Lewandowska od wielu lat jest związana z Robertem Lewandowskim. W przeszłości trenowała karate, lecz w pewnym momencie postanowiła zrezygnować z tej dyscypliny na rzecz wspierania ukochanego. - Trenowałam przez wiele lat, byłam reprezentantką Polski w karate. Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem i zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi - opowiadała na drugim Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Sporcie w Hiszpanii.

Mimo że zrezygnowała z trenowania karate, to całkowicie nie odeszła ze sportu. Żona napastnika FC Barcelony, po przeprowadzce do Barcelony, prężne rozwija działalność jako trenerka fitness. 35-latka jest także właścicielką m.in. firmy cateringowej, aplikacji Diet & Training by Ann oraz marki kosmetycznej.

Anna Lewandowska zapozowała z mężem w absolutnie drogim zegarku. Oto jego cena

Posiadanie tak licznych biznesów połączone z byciem żoną jednego z najlepiej opłacanych polskich piłkarzy sprawia, że trenerka fitness nie narzeka na brak stabilności finansowej. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu lubi zaszaleć na zakupach. Po poniedziałkowym (29.04.24r.) meczu Barcelony z Valencią (4:2) Lewandowska wrzuciła do sieci zdjęcie z mężem. - Hat-trick Roberta. To będzie fajny tydzień! Urodzinki naszych córeczek tuż, tuż. A Wy jak spędzacie długi weekend? - napisała w opisie.

Uwagę przykuł jej zegarek. Lewandowska postawiła na czasomierz marki Panthere de Cartier wykonany z 18-karatowego żółtego złota. Cena takiego cacka sięga nawet 100-150 tysięcy złotych.

Lewandowski jest także wielki fanem zegarków. W swojej kolekcji ma między innymi czasomierz prestiżowej szwajcarskiej marki Patek Philippe-Aquanaut Chronograph 5968 czy też Royal Oak Tourbillon Extra-Thinmarki marki Audemars Piguet.

W tym sezonie Robert Lewandowski łącznie zanotował 44 występów, w których strzelił 23 gole i zaliczył dziewięć asyst.