Sensacja stała się faktem. John van den Brom wraca do pracy

W grudniu 2023 roku Lech Poznań rozstał się z Johnem van den Bromem i zastąpił go Mariuszem Rumakiem. Holender znalazł już nowe miejsce pracy. Od nowego sezonu obejmie Vitesse. Podpisał roczny kontrakt. To dla niego powrót do Arnhem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki jest nakręcony. Będzie chciał sam wygrać mecz

Były trener Lecha ma nową pracę. Sentymentalny powrót do korzeni

- Johna van den Broma można słusznie nazwać dzieckiem klubu. 57-letni trener rozpoczął karierę zawodową w Arnhem i rozegrał dla Vitesse ponad trzysta meczów. Strzelił 93 gole - czytamy w komunikacie klubie.

- Oczywiście jestem również świadomy aktualnej sytuacji i widzę, że walczymy o zachowanie naszej licencji. Jestem jednak przekonany, że wszystko się ułoży. Razem z Edwinem, Paulem i wszystkimi w klubie i wokół niego przywrócimy Vitesse tam, gdzie jego miejsce. Jestem o tym naprawdę przekonany. Dlatego podpisuję tę umowę teraz - powiedział szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Ten wspaniały klub nie może zniknąć. Dlatego wzywam każdego mieszkańca Vitesse, aby tak jak w ostatnią niedzielę wsparł klub. Pokaż, że Vitesse żyje - dodał.

Zapowiedział, że wraz z mieszkańcami rozpocznie kampanię crowdfundingową, która ma na celu uratowanie klubu. Vitesse Arnhem obecnie występuje w Eredivisie, ale jest pewne degradacji na drugi szczebel rozgrywkowy. Klubowi odjęto aż osiemnaście punktów. Powodem były problemy finansowe.

Dla doświadczonego trenera to sentymentalny powrót. W sezonie 2011/12 prowadził Vitesse i wprowadził klub do europejskich pucharów. Dzięki dobrym wynikom w Arnhem zyskał renomę dobrego szkoleniowca i zapracował na szansę w Anderlechcie Bruksela i AZ Alkmaar.

John van den Brom w latach 2022-2023 prowadził Lecha Poznań. W pierwszym sezonie doprowadził poznaniaków do historycznego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W nim musiał uznać wyższość Fiorentiny. Oprócz tego zajął z klubem trzecie miejsce w lidze. Trwający sezon nie był już tak udany. Lechowi nie udało się ponownie zakwalifikować do fazy grupowej europejskich pucharów. W grudniu opuścił stadion przy ul. Bułgarskiej.