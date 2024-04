Legendarny piłkarz Manchesteru United się pogubił, ale wrócił na dobrą stronę

1 listopad 2020 roku - ta data zostanie na zawsze w pamięci Ryana Giggsa. Wówczas legendarny piłkarz Manchesteru United po raz pierwszy został zatrzymany przez funkcjonariuszy, po tym jak został oskarżony przez swoją dawną partnerkę Kate Greville o napaść uszkodzenia ciała oraz "zachowanie zmuszające ją do niewolnictwa". Przez sprawę w 2022 roku zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Walii. Giggsowi groziło nawet pięć lat więzienia. Ostatecznie prokuratura nie zdobyła żadnych dowodów przeciwko niemu i musiała wycofać zarzuty.

Ryan Giggs po raz kolejny zostanie ojcem?

Wszystko wskazuje na to, że 50-latek trudny czas ma już za sobą. W ostatnim czasie brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że Giggs znalazł kolejną wybrankę serca. Jest nią modelka Zara Charles, z którą spodziewa się dziecka - donosi wspomniane źródło. Co ciekawe, kobieta jest młodsza od niego o 14 lat i ma dziecko z poprzedniego związku. Giggs z kolei ma córkę i syna z poprzedniego małżeństwa.

Zdaniem "The Sun" zakochani podzielili się z rodziną wspaniałą wieścią. "Ryan denerwował się tym, co pomyślą sobie jego dzieci. W ostatnich latach poznały Zarę i naprawdę ją polubiły. Są szczęśliwe, bo wiedzą, że on jest szczęśliwy. Żartowały nawet, że tata wkrótce może mieć problemy z wczesnymi pobudkami i brakiem snu" - czytamy na stronie.

Giggs to legenda Manchesteru United. W zespole Czerwonych Diabłów występował od 1990 do 2014 roku, zdobywając w tym czasie z zespołem m.in. 13 razy mistrzostwo Anglii, czterokrotnie puchar kraju i puchar ligi, a także dwie Ligi Mistrzów. Łącznie rozegrał 961 meczów, w których strzelił 167 goli i zanotował 254 asysty. Po zakończeniu profesjonalnej kariery Giggs pozostał w piłce nożnej. Był między innymi analitykiem meczowym UEFA, a od lutego 2024 roku pełni funkcję dyrektora sportowego Salford City.