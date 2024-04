To już jest pewne od jakiegoś czasu, że Kylian Mbappe latem przeniesie się do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu, albowiem z końcem czerwca wygasa jego kontrakt z Paris Saint Germain. "Real Madryt i Mbappe rozwiązali już pozostałe kwestie, aby sfinalizować kontrakt, który podpisze latem i dołączy do Madrytu na pięć sezonów" - pisze "AS", donosząc o kulisach przenosin francuskiego gwiazdora do stolicy Hiszpanii.

Ujawnili plany Realu wobec Mbappe. To będzie gorące lato

Zarobki Kyliana Mbappe osiągną 15 milionów euro netto, czyli jedną trzecią tego, co otrzymywał w PSG. Francuz będzie także posiadał około 80 proc. praw do swojego wizerunku, co jest "spora część tortu, która może wynosić kwotę porównywalną do jego rocznej pensji" - twierdzą Hiszpanie.

Zarówno zawodnik jak i władze Realu na razie nabierają wody w ustach i w ogóle nie komentują doniesień o nawiązaniu współpracy, zwłaszcza że PSG wciąż gra w Lidze Mistrzów i w finale może zmierzyć się właśnie z ekipą z Madrytu. Na Santiago Bernabeu trwa już jednak planowanie lata, w tym prezentacji Kyliana Mbappe. Być może nastąpi to między finałem Champions League a mistrzostwami Europy.

Turniej w Niemczech jest również istotny w kontekście urlopu piłkarza. Real Madryt poinformował już francuską federację, że ani Kylian Mbappe, ani żaden inny zawodnik nie będzie brał udziału zarówno w mistrzostwach Europy jak i igrzyskach tego lata - donosi "AS". Jeśli Francja dojdzie do finału Euro, Mbappe praktycznie opuści tournée po Stanach Zjednoczonych, albowiem dostanie co najmniej 21 dni urlopu. W USA "Królewscy" na przełomie lipca i sierpnia zagrają z Milanem, Barceloną i Chelsea. Natomiast już w połowie sierpnia rozpocznie się nowy sezon La Liga.