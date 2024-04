TVP odpaliła bombę. "Kolejny Galacticos" na Euro 2024

TVP Sport chce jak najlepiej opakować tegoroczne Euro, na którym zagra reprezentacja Polski. Udało się namówić do współpracy najważniejszych piłkarzy kadry narodowej w ostatnich latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak reprezentacja Polski świętowała awans na Euro. "Lewy do spania"

Błaszczykowski ekspertem TVP na Euro

Telewizja Polska ściągnęła na czas mistrzostw Europy kolejne głośne nazwisko. Jakub Błaszczykowski będzie ekspertem stacji w studiu.

109-krotny reprezentant Polski ma doświadczenie na wielkich imprezach. Grał na Euro 2012 i 2016 oraz na mundialu w Rosji. Strzelił trzy gole na mistrzostwach Europy. To on doprowadził do remisu z Rosjanami 12 lat temu, dal zwycięstwo z Ukrainą i prowadzenie w starciu ze Szwajcarią osiem lat temu.

Błaszczykowski to także legenda Borussii Dortmund, w której spędził dziewięć lat (2007-2016). W tym czasie dwukrotnie wygrał Bundesligę, raz Puchar Niemiec i trzy razy Superpuchar Niemiec. Wyrobił sobie markę na niemieckich boiskach.

Były kapitan reprezentacji Polski zanotował też rok na wypożyczeniu we Fiorentinie. W sierpniu 2016 r. odszedł z Dortmund do VfL Wolfsburg, w którym był trzy lata. Stamtąd przeszedł do Wisły Kraków, w której zakończył karierę.

Telewizja publiczna namówiła do współpracy Błaszczykowskiego, Łukasza Fabiańskiego i Łukasza Piszczka, czyli jedne z najważniejszych i najinteligentniejszych postaci polskiej kadry w poprzedniej dekadzie, trzech przyjaciół z kadry narodowej.

"Kolejny Galacticos na Euro! Fabiański, Piszczek... to nie koniec! Do drużyny TVP Sport na Euro 2024 dołącza Jakub Błaszczykowski" - oznajmiła TVP Sport w poście w mediach społecznościowych.

Z okazji potwierdzenia Błaszczykowskiego dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski przypomniał historię jednego zdjęcia, na którym był razem z trzema byłymi reprezentantami Polski.

"Nie sądziłem, że to zdjęcie będzie prorocze i cała trójka znów pojawi się na jednym turnieju" - przyznał Kwiatkowski.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca meczem Niemcy - Szkocja. Turniej potrwa do 14 lipca. Polska zagra w grupie D z Holandią (16 czerwca w Hamburgu), Austrią (21 czerwca w Berlinie) i Francja (25 czerwca w Dortmundzie). Wszystkie spotkania pokaże TVP.