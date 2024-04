Co za sensacja! Nowa rola Łukasza Fabiańskiego. Jedzie na Euro 2024

Co prawda do powołań do reprezentacji Polski na Euro 2024 trochę czasu zostało, ale już wiadomo, że przy okazji turnieju w Niemczech kibice zobaczą kilku byłych kadrowiczów. TVP poinformowało, że jednym z ekspertów będzie Łukasz Piszczek. Przy okazji Euro kibice będą mogli zobaczyć i posłuchać także Łukasza Fabiańskiego, który grę w kadrze zakończył w październiku 2021 roku.

