Anita Włodarczyk rezygnuje z występu. Jest oficjalny komentarz. "Jestem na to za stara"

Trzy złote medale igrzysk olimpijskich oraz cztery mistrzostwa świata w rzucie młotem to największe osiągnięcia Anity Włodarczyk, która jest żywą legendą polskiej lekkoatletyki. Obecnie 39-latka trenuje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W ramach ćwiczeń w najbliższą sobotę miała wystartować w mityngu w Nairobi zaliczanego do cyklu World Athletics Continental Tou. Była już nawet wpisana na listę startujących zawodników, jednak w ostatniej chwili jej plany uległy zmianie.

Anita Włodarczyk zrezygnowała z mityngu w Afryce. "Dostałam zaproszenie"

W wywiadzie dla "Faktu" Włodarczyk przekazała, że otrzymała zaproszenie od Adidasa na premierę strojów, w których lekkoatleci wystąpią podczas zbliżających się igrzysk. Z tego powodu wielokrotna mistrzyni zdecydowała, że nie może przegapić takiej okazji. Co prawda organizatorzy mityngu w Nairobi z ekscytacją zapowiadali jej start, jednak finalnie Polka nie poleciała do stolicy Afryki, a Francji.

- W Paryżu firma Adidas robi w czwartek ogólnoświatową prezentację strojów olimpijskich. Dostałam zaproszenie, więc zmieniłam plany. Za dużo byłoby podróży, a ja już jestem na to za stara - przekazała z przymrużeniem oka. - Samolot, który miał lecieć do Kenii, został przekierowany do Paryża. Możecie tak napisać - dodała.

Czy w Paryżu Anita Włodarczyk będzie miała już okazję zwiedzić obiekt, na którym wystąpi podczas igrzysk? - Teraz nie będzie czasu, by wybrać się na olimpijski stadion, ale zrobię to w lipcu przed igrzyskami. Wówczas tam odbędzie się mityng i sprawdzę, jakie jest koło, z którego rzucamy - przyznała. Kobieca rywalizacja w rzucie młotem na igrzyskach rozpocznie się 4 sierpnia.

Ostatnio Włodarczyk przyznała także, że będą to jej ostatnie igrzyska w karierze. Mimo to nie zamierza kończyć z ukochanym sportem. - To będą moje ostatnie igrzyska, ale nie ostatni sezon. Szkoda kończyć karierę mając lat 39. Tak blisko do czterdziestki [...[ Nie mam z tyłu głowy presji. Nie wyobrażam sobie, że musiałabym we Francji zdobyć medal, bo takiego w kolekcji jeszcze nie posiadam. Mam komfort psychiczny. Mam motywację, by walczyć o czwarte złoto - mówiła w programie "Dzień Dobry TVN".