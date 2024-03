Santos traci grunt. Wylądował na dywaniku

Był 13 września 2023 roku, kiedy Cezary Kulesza zdecydował o rozstaniu z Fernando Santosem. 70-latek prowadził Biało-Czerwonych od początku 2023 roku, jednak zespół spisywał się fatalnie w eliminacjach do mistrzostw Europy w Niemczech. Niespełna cztery miesiące po zwolnieniu z PZPN-u, Portugalczyk został trenerem Beskitasu.

Media: Fernando Santos wezwany na dywanik

Ostatnie tygodnie nie są jednak udane dla Santosa i jego drużyny. Kilka dni temu Besiktas przegrał nawet z walczącym o utrzymanie Gaziantepem. Po tym spotkaniu zarząd klubu stracił cierpliwość. Jak przekazał portal "Hurriyet", portugalski szkoleniowiec został wezwany do władz klubu "na dywanik" i musiał się tłumaczyć.

Jednym z celów rozmowy trenera z zarządem było ustalenie przyczyn ostatnich porażek, ale też z wyborów personalnych. Portugalczyk nie miał zaufania do ofensywnych liderów drużyny - Vincenta Aboubakara oraz Rachida Ghezzala. Obaj zasiadali w kilku niedawnych meczach na ławce.

Według cytowanego portalu kolejnym aspektem, na temat którego władze chciały porozmawiać z Santosem, było omówienie zimowych transferów m.in. Ernesta Muciego. Nowi zawodnicy, póki co nie wkomponowali się zbyt dobrze w zespół i nie dają jakości. A Santos zimą bardzo mocno optował za sprowadzeniem ich do drużyny.

Besiktas aktualnie w tabeli ligi tureckiej jest na czwartym miejscu z dorobkiem 46 punktów. Do lidera strata wynosi 32 punkty, jednak do podium są to tylko trzy oczka. W ostatniej kolejce przed przerwą reprezentacyjną Besiktas zagra z Antalyasporem. Mecz odbędzie się w sobotę 16 marca.