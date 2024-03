Niewiarygodny scenariusz. Stoch odleciał w Trondheim! Są złe wieści ws. Zniszczoła

Po wtorkowym zwycięstwie Ryoyu Kobayashiego skoczkowie narciarscy pozostali w Trondheim, gdzie odbędzie się czwarty konkurs zaliczany do cyklu Raw Air. W środę przenieśli się tylko z normalnej na dużą skocznię, gdzie już o 16:00 wystartuje pierwsza seria. Właśnie zakończył pierwszy oficjalny trening. Jak poradzili sobie Polacy?

Stoch najdalej na treningu. Kobayashi znów najlepszy w Trondheim

Ku wielkiemu zaskoczeniu najlepiej spisał się Kamil Stoch, który w niedzielę w Oslo i we wtorek w Trondheim nie był w stanie zakwalifikować się do drugiej serii. Przy silnym wietrze pod narty poleciał aż na 135,5 m i przez długi czas prowadził. Była to najlepsza odległość w całej sesji treningowej, ale wystarczyła tylko do zajęcia dziewiątej lokaty. Przyzwoicie pokazali się także Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Pierwszy uzyskał 124, a drugi 121 m, co przełożyło się na 22. i 26. wynik. Zupełnie rozczarował za to najlepszy w ostatnim czasie w naszej kadrze Aleksander Zniszczoł. Skok na 108. dał mu odległe 45. miejsce. W jego ślady niestety poszedł najwyżej sklasyfikowany Polak w Raw Air - Maciej Kot. Lądował jeszcze bliżej, bo na 101,5 m i wyprzedził jedynie ostatniego Noriakiego Kasaiego i niestartującego Romana Koudelkę.

Trening wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Co prawda skoczył 134 m, ale startował z krótszego o dwie platformy najazdu niż Stoch i dostał minimalną rekompensatę za niekorzystny wiatr. Metr dalej lądował lider Pucharu Świata i cyklu Raw Air Stefan Kraft, ale przegrał z nim o 2,6 punktu. Trzeci był Timi Zajc, który po skoku na 134,5 m stracił do zwycięzcy. 5,2 punktu.

Wyniki I treningu w Trondheim: