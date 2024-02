Od dramatu na mundialu po zdobycie Pucharu Azji. Hat-trick z karnych

Podczas ostatniej edycji mistrzostw świata w Katarze gospodarze nie zdołali wyjść z fazy grupowej. Katar zaczął mundial od porażki 0:2 z Ekwadorem w meczu otwarcia, a potem został pokonany przez Senegal (1:3) i Holandię (0:2). Jedynego gola dla Kataru na tym turnieju strzelił Mohammed Muntari, zawodnik Al-Duhail SC. Katar został wtedy pierwszym gospodarzem mundialu w historii, który nie zdołał wygrać meczu otwarcia. Zdecydowanie lepiej ta kadra radzi sobie podczas Pucharu Azji. Właśnie w tym kraju odbyła się kolejna edycja tego turnieju.

W latach 1980-1992 Katar kończył rywalizację w Pucharze Azji na fazie grupowej. Podobnie było w 2004, 2007 i 2015 roku. W 2000 i 2011 roku Katar zdołał dotrzeć do ćwierćfinału, a w 2019 roku został mistrzem Azji po wygranej 3:1 w finale nad Japonią. Katar liczył na obronę tytułu w tym roku. W drodze do finału Pucharu Azji pokonał Liban (3:0), Tadżykistan (1:0) i Chiny (1:0), a potem zdołał wyeliminować Palestynę (2:1), Uzbekistan (3:2 po dogrywce) oraz Iran (3:2).

Odkupienie Kataru po mundialu. Obronił tytuł w Pucharze Azji. Hat-trick z rzutów karnych

W finale Pucharu Azji doszło do starcia pomiędzy Katarem a Jordanią, która dotarła do tej fazy turnieju po raz pierwszy w historii. Pierwsza część spotkania była wyrównana, ale jedynego gola strzelili gospodarze. W 20. minucie sędzia odgwizdał rzut karny na Akramie Afifie, a dwie minuty później sam poszkodowany podszedł do karnego i pokonał bramkarza Jordanii. W drugiej połowie to Jordania atakowała częściej, co dało im gola wyrównującego w 67. minucie. Wtedy Yazan Al-Naimat świetnie przyjął piłkę w polu karnym po dośrodkowaniu, a potem uderzył pod poprzeczkę.

W 73. minucie Afif podszedł do drugiego karnego dla Kataru, który też udało mu się wykorzystać, choć bramkarz był bliski dobrej interwencji. Wcześniej jednak sędzia potrzebował konsultacji z VAR-em, by odgwizdać karnego. Afif zaliczył hat-tricka w 95. minucie, kiedy to wykorzystał trzeci karny podyktowany przeciwko Jordanii. Tym samym Katar jest kolejnym krajem po Korei Południowej, Iranie, Arabii Saudyjskiej i Japonii, który zdołał obronić tytuł w Pucharze Azji.

Portal statystyczny Squawka zauważył, że Afif został pierwszym piłkarzem w historii Pucharu Azji, który zaliczył hat-tricka w finale. Zawodnik Al-Sadd strzelił łącznie osiem goli w całym turnieju i został wybrany MVP. Wcześniej tak bramkostrzelnym graczem w Pucharze Azji był Irańczyk Ali Daei w 1996 i Katarczyk Almoez Ali w 2019 roku.