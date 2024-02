Kolejny Polak zagra w Anglii! Co za historia

Paweł Abbott rozpoczynał karierę w ŁKS Łódź, z którego już w 2001 roku wyjechał do Anglii, a konkretniej do zespołu Preston. Następnie reprezentował jeszcze barwy FC Bury, a w 2004 roku został kupiony przez Huddersfield Town. Jego kolejnymi klubami były Swansea City, FC Darlington, Oldham Athletic oraz Charlton Athletic.

Po nieco ponad dekadzie w Anglii zdecydował się na powrót do Polski, gdzie podpisał kontrakt z Ruchem Chorzów. Bardzo dobrą formę pokazał jednak dopiero w Zawiszy Bydgoszcz oraz w Arce Gdynia. Po wygaśnięciu z końcem czerwca 2018 roku kontraktu ze Stomilem Olsztyn przeszedł na emeryturę.

Historia zatoczyła koło. Syn Pawła Abbotta podpisał kontrakt z Huddersfield Town

Podczas gdy Abbott przeżywał świetny okres w Huddersfield (łącznie 109 meczów, 45 goli) na świat przyszedł jego syn Zak, który również został piłkarzem. Pod koniec czerwca ubiegłego roku zaczął nawet trenować z seniorskim zespołem Arki Gdynia, choć niedługo później przeniósł się do Kotwicy Kołobrzeg.

Mimo sporych nadziei rozegrał dla niej jedynie pięć spotkań (trzy w II lidze, dwa w Pucharze Polski) w rundzie jesiennej. Jak się okazuje, na wiosnę nie uda mu się poprawić wyniku, ponieważ właśnie został bohaterem zagranicznego transferu. W piątek były klub jego ojca Huddersfield Town poinformował, że związał się półtoraroczną umową (do lata 2025 roku) z Zakiem, który na ten moment będzie trenował jednak tylko z drużynami młodzieżowymi.

"To wspaniale, że możemy powitać Zaka. Jestem podekscytowany, że będziemy mogli pracować z takim zawodnikiem. Ma wyjątkowe umiejętności jak na 18-letniego napastnika. Pod pewnymi względami jego gra wygląda tak, jak by był to dużo bardziej doświadczony piłkarz. Podobnie jak jego tata, wydaje się, że ma talent do strzelania goli. Wierzymy, że w ramach naszego programu treningowego poprawi się pod wieloma względami - fizycznie, technicznie i taktycznie" - powiedział dyrektor akademii Jon Worthington.

Po 29 meczach Championship seniorski zespół Huddersfield zajmuje dopiero 21. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 pkt, mając trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Abbott będzie miał okazję spotkać w nowym klubie jedną z jego największych gwiazd, czyli obrońcę reprezentacji Polski Michała Helika.