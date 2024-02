Publiczne pranie brudów w Górniku Zabrze. "Tak żałosne, że ciężko skomentować"

Konrad Kołakowski w Górniku Zabrze pracował od 2021 do 2023 roku. Niedługo po odejściu udzielił wywiadu serwisowi Weszło. Oskarżenia, które tam padały były bardzo poważne. "W sekcie pisze się na Facebooku pochwalne elaboraty o wspaniałym mieście medycyny, sportu i turystyki, wierząc, że tak trzeba. Albo publikuje się na oficjalnej stronie klubu wywiady, które nigdy się nie odbyły" - mówił. "Wszystko, co dobre w tym mieście, musi pochodzić od Małgorzaty Mańki-Szulik" - oskarżał prezydent miasta. A to tylko niektóre jego wypowiedzi.

Górnik Zabrze tego tak nie zostawi? Kołakowski odpowiada zarządowi

Długo nie trzeba było czekać na reakcję Górnika Zabrze. Weszło.com opublikowało odpowiedź drugiej strony. Tomasz Masoń z zarządu Górnika stwierdził, że w wypowiedziach Kołakowskiego znajduje się "wiele kłamstw i manipulacji, niektóre nadają się do prokuratury. Zgłaszamy je, bo nie będę godził się na oszczerstwa. Nikogo nie mobbingowaliśmy, nie ma sekty, nie ma metod Stasi".

Działacz Górnika przedstawił też swoją wersję wydarzeń. Jego zdaniem Kołakowski nie podał żadnych konkretów, a w Górniku "wszyscy pracownicy szanują siebie nawzajem". Dodał też, że otrzymywał skargi na byłego rzecznika takie jak "Tomek, Konrad znowu śpi na biurku". Sam wielokrotnie miał go przyłapać na kłamstwach i manipulacji.

Tych stwierdzeń bez odpowiedzi nie pozostawił Kołakowski, który na łamach Przeglądu Sportowego Onet mówi wprost, że nie boi się prokuratury.

- Zarzuty pana Masonia są tak żałosne, że ciężko je skomentować w inny niż ironiczny sposób. Doprawdy zdumiewające jest, jak nisko można upaść, aby dostać pochwałę od pani prezydent - powiedział komentując obiekcje działacza dotyczące jego pracy. - Nie obawiam się zarzutów, bo do tego trzeba popełnić jakieś przestępstwo. Ja prawa nie złamałem w ani jednym momencie. Porównanie historyczne do takiego czy innego ustroju jest nadal tylko porównaniem. Nie nazwałem nikogo komunistą, nazistą, faszystą czy putinistą. Ja tylko porównałem metody stosowane w Zabrzu - podsumował.

Kołakowski kolejny raz przypomniał też o tym, że ludzie w jakikolwiek sposób związani z urzędem miasta muszą "lajkować" posty prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. - Jest to łatwe do weryfikacji, bo jeśli wejdziemy na posty pani prezydent, to zobaczymy, kto je polubił i kto pisze komentarze. Teraz pozostaje jedynie czekać na kolejną odpowiedź z Górnika Zabrze.