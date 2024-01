Zidane dostał zaskakującą ofertę prowadzenia reprezentacji

Od dłuższego czasu w mediach krążą plotki na temat powrotu Zinedine'a Zidane'a na ławkę trenerską. Nie tak dawno informowaliśmy, że nowy właściciel Manchesteru United Sir Jim Ratcliffe chciałby sprowadzić go do Anglii i stworzyć projekt, którym miałby zarządzać. Rzekomo 51-latek miał również rozważać przejęcie PSG czy Olympique'u Marsylia.

Zinedine Zidane dostał propozycję przejęcia reprezentacji Algierii. Jest odpowiedź

Przez ostatnie dni coraz więcej mówiło się za to, że Zidane może objąć stanowisko selekcjonera dwukrotnego triumfatora Pucharu Narodów Afryki (1990, 2019), czyli reprezentacji Algierii. Po żenującym występie drużyny na tegorocznym PNA (3 mecze - dwa remisy i porażka, ostatnie miejsce w grupie D) z posadą pożegnał się Djamel Belmadi, a tamtejsza federacja zwróciła się właśnie do byłego szkoleniowca Realu Madryt, który posiada też algierskie korzenie.

Telewizja RMC Sport poinformowała w poniedziałek, że przedstawiciele tamtejszego związku spotkali się nawet w niedzielę w Paryżu z agentem Francuza Alainem Migliaccio. Ostatecznie Zidane postanowił jednak grzecznie odmówić. To była rzekomo ich ostatnia szansa, aby przekonać szkoleniowca do podjęcia pracy.

Jak się okazuje, Zidane postąpił wbrew niektórym członkom swojej rodziny, którzy "daliby się uwieść temu pomysłowi". Tym samym władze algierskiej federacji muszą szukać dalej, a na ich liście życzeń pozostają tacy trenerzy jak m.in. były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii oraz trener Realu Madryt Julen Lopetegui, Patrice Beaumelle czy były szkoleniowiec algierskiego zespołu U-21 Madjid Bougherra.

Najprawdopodobniej Zidane poczeka zatem do końca lipca 2026 roku, kiedy wygaśnie kontrakt Didiera Deschampsa i przejmie reprezentację Francji. Nie można jednak wykluczyć, że jeśli Francuzi zaprezentują się słabo podczas zbliżającego się Euro 2024, to 55-latek nie wypełni umowy i Zidane będzie mógł zastąpić go dużo szybciej.

