Van den Brom nie płacze po Lechu. Jasna deklaracja. Może przejąć klub Polaka

17 grudnia 2023 roku John van den Brom pożegnał się z posadą trenera Lecha Poznań. Holender nie ukrywał, że taka decyzja władz bardzo go zaskoczyła. - Może wyniki w tym sezonie nie były najlepsze, ale nie spodziewałem się zwolnienia - podkreślał w jednym z wywiadów. Twierdził też, że nie zamierza czekać z założonymi rękami i chce jak najszybciej wrócić na ławkę. Niewykluczone, że uda mu się to bardzo szybko.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

John van den Brom złożył jasną deklarację. Chce poprowadzić Vitesse

Jeszcze w grudniu mówiło się o tym, że van den Brom może wrócić do ojczyzny i ponownie objąć Vitesse Arnhem. Tę ekipę prowadził w sezonie 2011/12 i to z dobrym skutkiem. Pod jego wodzą piłkarze rozegrali 42 mecze, zdobywając średnio 1,69 punktu na spotkanie. Dodatkowo w przeszłości Holender występował w klubie w roli zawodnika, stając się prawdziwą legendą.

Finalnie van den Brom nie został trenerem Vitesse jeszcze przed zakończeniem 2023 roku, ale niewykluczone, że już wkrótce się to zmieni. Sam zainteresowany złożył jasną deklarację. Chciałby dołączyć do zespołu i to już od przyszłego sezonu. - To mój klub. Grałem tam najdłużej w karierze i chce być tam trenerem - zaznaczył van den Brom w holenderskim ESPN.

- Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi i pozostaną na najwyższym szczeblu rozgrywek. Ale nawet jeśli spadną, to i tak chciałbym ich trenować - deklarował publicznie Holender. Ten sezon nie jest najlepszy dla Vitesse i widmo spadku realnie wisi nad klubem, w którym mamy również polski akcent. Na co dzień występuje tam Kacper Kozłowski, wypożyczony z Brighton. Vitesse zajmuje ostatnie, a więc 18. miejsce z dorobkiem zaledwie 12 punktów po 19. kolejkach. Do bezpiecznej strefy traci już siedem "oczek".

Van den Brom nie ma żalu do władz Vitesse

O tym, kto ostatecznie zostanie trenerem holenderskiego klubu w przyszłym sezonie, przekonamy się za kilka tygodni. Wydaje się raczej mało prawdopodobne, by na stanowisku pozostał Edward Sturing. To właśnie ten szkoleniowiec zasiadł na ławce po odejściu Phillipa Cocu w listopadzie zeszłego roku. Wówczas też wiele się mówiło, że ekipę może przejąć van den Brom, ale ostatecznie Holender nie otrzymał oferty, o czym opowiedział w wywiadzie dla ESPN.

- Rozumiem decyzję władz klubu. Nie sądzę, by dziwne było to, że nie zgłosiły się wtedy do mnie. Doszły do porozumienia z Edwardem, który jest jeszcze większym Vitessenarem ode mnie - podkreślał.