A jednak! Trener rewelacji La Liga zabrał głos ws. przejścia do Barcelony

W tym sezonie FC Barcelona spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Choć zajmuje trzecie miejsce w lidze to do prowadzącej Girony traci już 11 punktów i ma nikłe szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii. Dodatkowo zdarzają jej się liczne wpadki, jak ta z Villarrealem (3:5). Kibice i media nakładają coraz większą presję na Katalończyków, której finalnie nie wytrzymał Xavi Hernandez. - Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem będzie odejście 30 czerwca - ogłosił trener w sobotni wieczór.

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Michel odpowiada na plotki dotyczące przejścia do Barcelony. "Xavi to Barca"

Teraz przed władzami FC Barcelony pracowite tygodnie. Muszą znaleźć następcę Xaviego, który przejmie ekipę w sezonie 2024/25. Wyciekła nawet lista potencjalnych kandydatów, na której znalazł się m.in. Michel, a więc trener Girony, rewelacji tego sezonu La Liga.

Po niedzielnym meczu z Celtą Vigo (1:0) szkoleniowiec został zapytany o możliwość przejścia do Barcelony. Wyraził jasne zdanie w tej sprawie i uciął jakiekolwiek plotki. - Xavi to Barca. On jako jedyny najlepiej zna ten klub. Ja natomiast mam ważny kontrakt do 2026 roku - powiedział Michel, cytowany przez "Mundo Deportivo", czym dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza przedwcześnie zrywać umowy i najprawdopodobniej pozostanie w Gironie na dłużej.

Michel nie skupia się na plotkach transferowych, a na realizacji celu, jakim jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Niedzielne zwycięstwo pozwoliło jego drużynie zrobić kolejny krok w tym kierunku. - To trzy bardzo ważne punkty, dzięki którym dalej możemy walczyć o spełnienie naszych marzeń. (...) Wygraliśmy dzięki wielkiej osobowości. (...) Po raz kolejny zbliżyliśmy się do gry w europejskich pucharach - podkreślał.

Wielu kandydatów do zastąpienia Xaviego. Na kogo postawi Joan Laporta?

Jak na razie nie wiadomo, kto zastąpi Xaviego w Barcelonie. Dziennikarze "AS" wymienili kilku potencjalnych kandydatów. Oprócz Michela w ich gronie znaleźli się Rafael Marquez z rezerw Katalończyków, Imanol Alguacil z Realu Sociedad, Sergio Conceicao z FC Porto czy nawet Thiago Motta, a więc szkoleniowiec Bolonii, w której na co dzień występuje Łukasz Skorupski. Do tego inni dziennikarze dodali też takie nazwiska, jak chociażby Hansi Flick.

Xavi postara się zakończyć przygodę z Barceloną w najlepszy możliwy sposób. Kolejne spotkanie Katalończycy rozegrają już w środę 31 stycznia, kiedy to zmierzą się z Osasuną Pampeluna w La Liga.

