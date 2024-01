FC Barcelona kolejnym upadłym gigantem? Najczarniejszy scenariusz

Ostatnie dni wokół FC Barcelony są bardzo nerwowe. Mistrzowie Hiszpanii najpierw skompromitowali się na boisku, przegrywając u siebie 3:5 z Villarreal. To był szalony mecz. Goście najpierw prowadzili 2:0, aby następnie pozwolić Katalończykom strzelić trzy gole. W końcówce to jednak gracze "Żółtej Łodzi Podwodnej" odpowiedzieli tym samym. Dwie bramki, które zadecydowały o ich zwycięstwie, padły w 9. i 12. minucie doliczonego czasu gry.

Barcelona kolejnym upadłym gigantem? Hiszpańskie media wieszczą najczarniejszy scenariusz

Jeszcze więcej nerwowości wokół klubu wprowadziła deklaracja o odejściu z końcem sezonu Xaviego Hernandeza. - Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki. Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Dlatego też myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście - przyznał szkoleniowiec Barcy na konferencji prasowej po meczu. Później odbyło się także spotkanie z zawodnikami.

Władze klubu z Camp Nou mają teraz czas na rozglądanie się za nowym trenerem, lecz sytuacja Barcy nie jest wcale komfortowa. Kilka dni temu ekipa Xaviego odpadła z Pucharu Króla. Ligowa strata do prowadzącej Girony wynosi już 11 punktów - jeden mniej do drugiego Realu. Sezon uratować można jeszcze w Lidze Mistrzów, lecz raczej nikt nie wierzy, że Barca będzie konkurencyjna w Europie, zwłaszcza po niedawnej klęsce 1:4 z "Królewskimi" w finale Superpucharu Hiszpanii.

"Barcelona, więcej niż kryzys" - tytułuje w poniedziałek "La Razon", który wieszczy Barcelonie przyszłość w ciemnych barwach. "Trener, który dotrze do Barcelony w czerwcu, zastanie klub bez możliwości finansowych, z w połowie zbudowanym Camp Nou i grożącą "sprawą Negreiry". Nie jest to przyjemna panorama dla trenera, który przyjedzie w czerwcu" - kontynuują. Ekipa ze stolicy Katalonii już ma spore problemy finansowe, a wszelkie dźwignie, które pozwoliły sprowadzić na Camp Nou Roberta Lewandowskiego czy Julesa Kounde, mocno obciążyły budżet klubu. "Teoretycznie miały one posłużyć do stworzenia konkurencyjnego zespołu, który osiągałby natychmiastowe wyniki, ale tak się nie dzieje" - pisze hiszpański dziennik, który wieszczy, że Barcelona podążyć ścieżką innego giganta, który na lata pogrążył się w kryzysie. "Barca ryzykuje, że będzie zespołem dryfującym, stając się nowym Milanem" - twierdzą wprost.

"Rozwiązaniem wszystkich problemów klubu nie jest jedynie odejście Xaviego. Kataloński trener, legenda klubu, został wezwany niemal z desperacji, a teraz cudem wydaje się to, że wygrał ligę. Wypalił się na ławce rezerwowych klubu, którego przyszłość jest co najmniej niepokojąca" - podsumowuje "La Razon". Barca wciąż ma o co grać, gdyż po 21. kolejkach zajmuje dopiero czwarte miejsce - ostatnie dające możliwość gry w przyszłej edycji fazy grupowej Ligi Mistrzów, lecz ich przewaga nad Athletikiem Bilbao wynosi raptem dwa punkty. Potencjalny brak gry w Champions League byłby nie tylko katastrofą sportową, ale przede wszystkim ekonomiczną.