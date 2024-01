"Miss mundialu" pokazała się bez makijażu. Tak naprawdę wygląda

Pomimo restrykcyjnych wytycznych co do ubioru podczas katarskich mistrzostw świata w 2022 roku Ivana Knoll nie miała zamiaru stosować się do tamtejszych reguł kulturowych. Zagorzała kibicka reprezentacji Chorwacji brylowała na arabskich stadionach w odważnych, wyzywających kreacjach, przez co jeszcze podczas turnieju została okrzyknięta "królową mundialu".

Oto "królowa mundialu" bez makijażu. Pochwaliła się zdjęciem

Po zakończeniu mistrzostw świata nazwisko Ivany Knoll długo nie schodziło z nagłówków wielu portali. Chorwatka błyskawicznie zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych. Na ten moment jej konto na profilu Instagram śledzi aż 3,1 miliona użytkowników, którzy obserwują zdjęcia i filmy publikowane przez "królową mundialu".

Ostatnio na InsaStories Ivana Knoll udostępniła zdjęcie, na którym można zobaczyć ją bez ostrego makijażu. Na fotografii oprócz Chorwatki widnieje jej przyjaciółka, która jest fryzjerką. Nie da się nie zauważyć, że Knoll wygląda nieco inaczej niż na pozostałych zdjęciach.

Ivana Knoll screen https://www.instagram.com/knolldoll/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ef570a2c-2ab9-4b64-9cb2-fa3fbbc9e4a3

Ivana Knoll przekroczyła granicę? Tak wyszła na ulicę

W listopadzie ubiegłego roku chorwacka kibicka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozowała na ulicach miasta w bardzo skąpej stylizacji. Według niektórych użytkowników jej kreacja przekroczyła granicę dobrego smaku. "Co myślą ludzie, kiedy w miejscach publicznych pojawiasz się w ubraniach z sypialni?!" - napisał jeden z obserwujących influencerki.

Ostatnio Chorwatka pochwaliła się nowym zainteresowaniem, jakim jest muzyka elektroniczna. Oprócz tego często można zobaczyć ją na piłkarskich spotkaniach czy wyścigach Formuły 1.

