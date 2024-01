Pokazali, co Lewandowski zrobił przed kompromitacją Barcelony. Jest nagranie [WIDEO]

Po ośmiu meczach wyjazdowych na wszystkich frontach FC Barcelona w sobotę wróciła do rywalizacji na własnym obiekcie. Ostatni raz zespół z Katalonii przed własną publicznością grał 20 grudnia. Wówczas podopieczni Xaviego zainkasowali pełną pulę punktów w starciu z Almerią (3:2). Tuż przed jej spotkaniem z Villarrealem Real Madryt pokonał Las Palmas (2:1), co oznaczało, że Barca musiała wygrać, aby zmniejszyć swoją dziesięciopunktową stratę do lidera.

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Piękny gest piłkarzy FC Barcelony przed meczem z Villarreal

Humory dopisywały piłkarzom FC Barcelony podczas wyjścia na rozgrzewkę. W mediach społecznościowych pojawił się krótki film, na którym widać zawodników "Dumy Katalonii" wybiegających z tunelu na murawę Estadio Olimpico. Zanim jednak weszli na płytę główną, przywitali się z młodym kibicem z niepełnosprawnością. Robert Lewandowski także zatrzymał się i przybił piątkę z kilkuletnim chłopcem.

Ten gest docenili internauci. "To podnosi na duchu", "kocham was", "świetna drużyna", "wzruszające", "mój klub", "brawo" - czytamy w komentarzach.

Barcelona znów zawiodła. Tym razem uległa pogrążonemu w kryzysie Villarrealowi

Niestety, to był jedyny szczęśliwy moment dla piłkarzy Barcelony podczas sobotniego wieczoru. Ekipa Xaviego fatalnie rozpoczęła potyczkę z Villarreal. Po pierwszej połowie przegrywała 0:1 po golu Gerarda Moreno. Niedługo po wznowieniu gry jej sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. W 54. minucie prowadzenie rywali podwyższył IIias Akhomach. Później Barcelona wróciła do gry, odwróciła losy meczu i prowadziła 3:2. Jednak pod koniec meczu nastąpił niesamowity zwrot akcji. Drużyna Xaviego straciła jeszcze trzy gole i ostatecznie przegrała 3:5.

Aktualnie Barcelona zajmuje trzecie miejsce i ma 10 punktów straty do liderującego Realu Madryt. Kolejną szansę na przełamanie ekipa z Katalonii będzie miała 31 stycznia. Wtedy zmierzy się z Osasuną.

