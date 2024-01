Rosjanie reagują na finał Australian Open. Jednoznacznie

Daniił Miedwiediew (3. ATP) w trakcie całego Australian Open miał sporo problemów i tylko w jednym meczu nie stracił seta. Dlatego też faworytem finału był Jannik Sinner (4. WTA), który po raz pierwszy w karierze walczył o wygranie zawodów tej rangi. Włoch wygrał aż pięć meczów "do zera", a w półfinale ograł Novaka Djokovicia (1. WTA) 3:1.

Rosyjskie media pocieszają Daniiła Miedwiediewa po porażce w finale Australian Open

Pomimo faktu, że Sinner był faworytem, to właśnie Miedwiediew spisywał się na korcie lepiej od początku. Rosjanin pokazał doświadczenie i spokój, co pozwoliło mu wygrać pierwsze dwa sety po 6:3 i zbliżyć się do wygrania całego meczu. Wtedy jednak to Sinner znacznie poprawił grę i nie dał już szans rywalowi. Włoch zwyciężył dwa kolejne sety po 6:4 i w decydującej piątej partii zwyciężył 6:4 i wyrwał Miedwiediewowi tytuł.

Rosjanin utracił wielką szansę na drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze oraz awans na drugie miejsce w rankingu ATP. Rosyjskie media odnotowują porażkę zawodnika, ale nie opisują meczu zbyt szczegółowo. Może to świadczyć o rozczarowaniu. Nie zabrakło jednak słów otuchy dla ich rodaka.

"Daniił Miedwiediew nie zdobył tytułu na Australian Open. To już jego trzecia porażka w finale tego turnieju. Wcześnie przegrał już w 2021 i 2022 roku" - pisze "Championat". Z kolei dziennikarze portalu sovsport.ru dodają: "Miedwiediew przegrał swój trzeci finał na kortach Melbourne i po raz drugi w karierze zrobił to, prowadząc 2:0 w setach".

Nieco dłużej o Rosjaninie pisze portal Sport.ru. "Znowu doczekaliśmy się tenisowego thrillera" - czytamy w tytule. "Daniił spisał się dobrze w dwóch pierwszych setach, bo grał agresywnie i wywierał presję. Później Sinner podkręcił tempo, a Miedwiediew był zmęczony. Po czwartym secie stało się jasne, że nie wytrzyma i przegra finał Australian Open" - piszą dziennikarze.

Z kolei portal sport-express.ru uważa, że pomimo dotkliwej porażki Miedwiediew nie ma powodów do żalu, bo zagrał dobry turniej. "Zaczął mocno, a później spadł, bo nie miał wystarczającej kondycji. Nie ma co się smucić. Drugie miejsce w Melbourne to i tak całkiem nieźle!" - czytamy w dość zaskakującej relacji ze spotkania.

