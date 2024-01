W niedzielę 28 stycznia Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew wyszli na kort w Melbourne, aby rozegrać finał Australian Open. Przed rozpoczęciem starcia to Włoch był stawiany w roli faworyta. W półfinale gładko rozprawił się z Novakiem Djokoviciem. Z kolei Rosjanin w poprzednich etapach rozegrał aż trzy pięciosetowe boje, w tym jeden przeciwko Hubertowi Hurkaczowi. Po pierwszych dwóch setach Miedwiediew był o rok od drugiego wielkoszlemowego zwycięstwa w karierze. Jego plany pokrzyżował jednak Sinner, który zaczął grać jak z nut.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Australian Open. Włosi reagują na kapitalny powrót Sinnera. "Jest mistrzem"

- Sinner nie jest sobą brakuje mu świeżości - mówili w pierwszej połowie niedzielnego starcia komentatorzy Eurosportu. I faktycznie tak było. Czwarty tenisista rankingu ATP popełniał wiele niewymuszonych błędów, a jego mocarny serwis, z którym nie radził sobie Djoković, był znacznie gorszy. Po porażce w dwóch pierwszych setach w trzeciej partii Jannik Sinner wziął się w garść i wrócił do dyspozycji, jaką prezentował przez cały turniej.

22-latek wygrał trzy kolejne sety, zwyciężając całe spotkanie 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 i w pierwszym wielkoszlemowym finale od razu sięgnął po tytuł. Zaraz po ostatnim gemie na łamach włoskich mediów pojawiło się multum artykułów, w których dziennikarze rozpływali się nad kosmicznym meczem swojego rodaka. "Jannik Sinner jest niesamowity! Wspaniały mecz. Początek był szokujący, ale on dał radę wrócić! Twardy tenis i fantastyczny trzeci set. Jannik Sinner jest mistrzem Australian Open" - radują się dziennikarze livetennis.it.

"Jannik Sinner przechodzi do historii! Jest mistrzem Australian Open. Historyczne zwycięstwo Włocha, który wraca po dwóch setach i wygrywa swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Całkowita radość. Szczęście. Jannik Sinner pisze historię, wygrywa Australian Open 2024" - czytamy na łamach repubblica.it.

"Jannik Sinner w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema przegrywa dwa sety z Daniiłem Miedwiediewem: wraca i wygrywa finał Australian Open, będąc pierwszym Włochem w historii. Wspaniale!" - pisze portal corriere.it.

"Cóż za piękność, co za światło, co za cud!" - rozpoczynają dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". "Jannik Sinner jest fenomenem, który przeszedł niesamowitą drogę od upadku i porażki w dwóch pierwszych setach do kapitalnego zwycięstwa. Dzień dobry Włochy! Tak tworzy się historia" - czytamy.

"Sinner przeszedł do historii! Jest mistrzem Australian Open. Historyczny dzień dla włoskiego tenisa 48 lat po sukcesie Adriano Panatty na Roland Garros 1976 i dwa miesiące po zdobyciu drugiego Pucharu Davisa" - dodaje włoski Eurosport.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA.].