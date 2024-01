On wrócił! Hat-trick Krzysztofa Piątka! Rewolwery wystrzeliły [WIDEO]

Krzysztof Piątek w ostatnich trzech meczach Basaksehiru nie zdobył ani jednego gola, a jedno ze spotkań przesiedział na ławce rezerwowych. Trener postanowił jednak zaufać napastnikowi na starcie z Konyasporem w niedzielę 28 stycznia i Polak odpłacił się w najlepszym możliwy sposób.

Hat-trick Krzysztofa Piątka daje wygraną! Jasny sygnał do selekcjonera Michała Probierza

Basaksehir przed meczem był faworytem, ale to będący w strefie spadkowej ligi Konyaspor zaskoczył niedługo po pierwszym gwizdku. Gospodarze już po 14 minutach prowadzili 2:0 po dublecie Louka Pripa i chociaż Basaksehir miał piłkę przez 70 procent czasu gry, to taki wynik utrzymał się do przerwy.

W drugiej części spotkania atakowali gości i przyniosło im to efekty w 67. minucie, kiedy to sędziowie wskazali na rzut karny. Do piłki podszedł Krzysztof Piątek i zamienił świetną sytuację na gola, czym rozpoczął powrót jego drużyny do meczu.

Napastnik dał o sobie znać po raz kolejny już 12 minut później, kiedy to świetnie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu i głową trafił w okolice krótkiego słupka, nie dając szans bramkarzowi. Wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2:2, ale Polak popisał się po raz kolejny w doliczonym czasie gry.

W 92. minucie napastnik otrzymał piłkę w okolicach pola karnego i zdecydował się na mocny strzał z narożnika szesnastki. Piłka przetoczyła się po rękach bramkarza i wpadła do siatki, a Basaksehir wygrał mecz 3:2. Polak zakończył spotkanie z dorobkiem aż dziesięciu trafień w tym sezonie ligi tureckiej. Tym samym ma o jednego gola więcej niż Sebastian Szymański i tyle samo, co Adam Buksa.

Po asyście i zmianie Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelony oraz czerwonej kartce Arkadiusza Milika w meczu Juventusu Piatek wysłał jasny sygnał selekcjonerowi Michałowi Probierzowi, że jest w dobrej formie. Niewykluczone, że ta pozwoli mu otrzymać powołanie na kolejne mecze reprezentacji Polski.

