Z Sosnowca do PSG! Reprezentantka Polski o krok od sensacyjnego transferu

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że już wkrótce kolejna reprezentantka Polski przeniesie się do Paris Saint-Germain. Do Katarzyny Kiedrzynek dołączy najprawdopodobniej Oliwia Szperkowska. Takie informacje przekazała Hanna Urbaniak na platformie X. Dziennikarka poinformowała, że już na dniach powinna zostać podpisana umowa. Tym samym będzie to pierwszy zagraniczny transfer dla 22-letniej bramkarki.

