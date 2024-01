Xavi wybuchł przed kamerami. Naprawdę to powiedział. "Ukarzą mnie"

Nie takiego wieczora spodziewali się piłkarze FC Barcelony. Zostali upokorzeni przez Villarreal na własnym stadionie, a największy cios przyszedł w samej końcówce spotkania. Remisowali 3:3 jeszcze w doliczonym czasie gry. Wówczas rywale zdobyli dwa gole. Najpierw w 99. minucie piłkę w siatce umieścił Alexander Sorloth, a następnie trzy minuty później Jose Luis Morales. Nie wiadomo jednak, jak potoczyłoby się spotkanie, gdyby nie kontrowersyjna sytuacja z 90. minuty. Wtedy to sędzia zaskoczył decyzją, po której wybuchł sam Xavi.

Wymowna reakcja Xaviego na decyzję arbitra. Ostre słowa

Początkowo sędzia Munuer Montero podyktował rzut karny dla Barcelony. Miało to związek z przewinieniem Santiego Comesani. Ten miał zostać uderzony piłką w łokieć w polu karnym po dośrodkowaniu Ilkaya Guendogana, przez co arbiter wskazał na jedenasty metr. Chwilę później jednak sędzia pobiegł do monitora VAR, aby z bliska przyjrzeć się potencjalnemu przewinieniu.

Po chwili narady wrócił na plac gry i ku zaskoczeniu Barcelony... odwołał wcześniejszą decyzję. To rozzłościło Xaviego. Trener Katalończyków nie utrzymał nerwów na wodzy i podszedł do kamery, a następnie wykrzyczał kilka słów. Jak donoszą hiszpańskie media, były one skierowane do sędziego głównego. "Wstyd. To po prostu wstyd" - miał mówić szkoleniowiec.

Xavi odniósł się do tych słów także w pomeczowym wywiadzie dla DAZN. - Pewnie mnie za to ukarzą. Przeanalizujcie to, nie chcę generować więcej kontrowersji. Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia, ale ta decyzja naznaczyła mecz. Czwarty sędzia powiedział mi, że to rzut karny. Oczywiście się z nim zgodziłem. A Munuera podszedł do monitora i powiedział, że nie ma. Nie chcę już rozmawiać na ten temat - podkreślał Xavi.

O sytuacji z 90. minuty pewnie będzie mówić się jeszcze wiele w hiszpańskich mediach. Tak czy inaczej, nie był to dobry mecz w wykonaniu Barcelony. Do 60. minuty przegrywali aż 0:2. Byli jednak w stanie odrobić straty i wyprowadzić drużynę na prowadzenie (3:2), a jedną z asyst zaliczył Robert Lewandowski. Tyle tylko, że Villarreal doprowadził do remisu, a w szalonej końcówce dobił Katalończyków.

