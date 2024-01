Grecy zachwycają się 22-latkiem. Ma grać dla Polski

Santiago Hezze ma babcię pochodzącą z Polski, dlatego nie było problemu z przyznaniem mu polskiego obywatelstwa. Wniosek złożył na prośbę Olympiakosu Pireus, który chciał w ten sposób zrobić wolne miejsce dla nowego zawodnika spoza Unii Europejskiej.

Grecy zachwycają się nowym Polakiem

Santiago Hezze tylko raz zagrał dla reprezentacji Argentyny U23, nigdy nie miał okazji pojechać na zgrupowanie pierwszej drużyny. Jest szansa, by grał dla reprezentacji Polski. Piłkarz spotkał się z Michałem Probierzem, ale spotkanie miało bardziej charakter zapoznawczego. Gracz Olympiakosu jeszcze nie zdecydował, czy na pewno chce grać dla polskiej kadry.

Ma dopiero 22 lata, więc jest perspektywa, że może być kadrowiczem na lata. Do tego ma pewne miejsce w pierwszym składzie Olympiakosu Pireus. Zagrał w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, więc nie ma ryzyka, że wypadnie z rytmu meczowego. Gra na pozycji defensywnego pomocnika, a to istotne dla Probierza. Od dłuższego czasu środek pola jest jednym z najsłabszych elementów naszej reprezentacji.

Greccy dziennikarze są zdania, że Hezze byłby wzmocnieniem dla polskiej kadry. - Biorąc pod uwagę brak głębi składu na pozycji defensywnego pomocnika, zdecydowanie uważam, że Hezze byłby dobrym uzupełnieniem reprezentacji Polski. Polska będzie miała gracza o wielkim potencjale. Pomoże drużynie docierać do najważniejszych turniejów. Wierzę, że Polska zyska utalentowanego pomocnika, który na pewno może jej pomóc w dłuższej perspektywie, jeśli jego postępy będą nadal pozytywne - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Stephen Kountourou, redaktor "Hellas Football".

Hezze nie jest klasycznym defensywnym pomocnikiem, który skupia się wyłącznie na przerywaniu akcji przeciwnika, choć umiejętność odbioru jest jego mocną stroną. Umie czytać zamiary przeciwnika i odpowiednio pracować w pressingu. Potrafi też rozegrać piłkę i napędzić akcję, gra inteligentnie.

- Swoją grą bardzo pomoże obronie. Ma umiejętność łączenia pomocy z obroną i atakiem, do tego jest solidny w przechwytach, dlatego może być atutem reprezentacji Polski - skomentował Aristidis Bouloubassis z "Gate 7 International".

W Grecji widzą, że Hezze ma ogromny potencjał i może jeszcze się rozwinąć. Uważają go za hybrydowego pomocnika, który jest w stanie równie wiele dać zarówno w defensywie, jak i ofensywnie jako wsparcie dla rozegrania.

- Jest wciąż młody i nowy w Olympiakosie, zdecydowanie mógłby poprawić swoją skuteczność w ataku, jednak skoro gra głównie na pozycji 6, nie stanowi to dużego problemu - ocenił Kountourou.

- W młodym wieku zna swoje ograniczenia, potrafi mądrze utrzymywać piłkę. Ma najwięcej podań wśród zawodników Olympiakosu do ostatniej tercji. Wydaje się, że daje z siebie wszystko, grając w trzyosobowym bloku pomocy - uważa Bouloubassis.

Argentyńczyk z polskim paszportem ma ważny kontrakt z Olympiakosem Pireus do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia go na osiem milionów euro.