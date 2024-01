ż po ogłoszeniu drabinki tegorocznego Australian Open wypatrywano, na jakim etapie może dojść do 11. w karierze pojedynku Igi Świątek z Coco Gauff. Bo choć Amerykanka ma bardzo niekorzystny bilans z pierwszą rakietą globu [1-9], to ostatnio jest w świetnej formie i wiadomo było, że będzie bardzo groźna. Do ich meczu doszłoby dopiero w finale, ale już od soboty było wiadomo, że teraz w Melbourne się nie spotkają. Polka sensacyjnie odpadła bowiem w trzeciej rundzie, przegrywając z 50. na liście WTA Czeszką Lindą Noskovą. Z należącą do ścisłej światowej czołówki tenisistką z USA zmierzyła się zaś Fręch [69. WTA] i rywalka była dla niej równie bezlitosna co dla większości pozostałych rywalek w ostatnich dniach.

Fręch wyszła z cienia. Dwa całkowicie odmienne tenisowe życiorysy

Fręch dotychczas zawsze była w cieniu innych polskich singlistek - najpierw Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linette, potem Świątek i Linette. Ale teraz to ona dotarła w wielkoszlemowej rywalizacji na antypodach dalej niż liderka rankingu i niespodziewana ubiegłoroczna półfinalistka.

Z tegorocznym Australian Open na wczesnym etapie pożegnało się już sporo zawodniczek z czołówki. Za jedną z większych niespodzianek odpowiada właśnie Fręch, która w drugiej rundzie odprawiła rozstawioną z 16. Caroline Garcię. Zwycięstwo nad Francuzką, której nazwisko pojawiało się w szerszym gronie faworytek, dało jej pierwszą w karierze wygraną nad rywalką z Top20. Na debiutancki triumf w meczu z przeciwniczką z czołowej dziesiątki musi jeszcze poczekać. Obecnie ma z nimi bilans 0-11.

Fręch i Gauff to dwa zupełnie odmienne tenisowe życiorysy. 26-letnia Polka dopiero dwa lata temu po raz pierwszy dotarła do trzeciej rundy w Wielkim Szlemie, a na zrobienie kolejnego kroku czekała aż do teraz. Młodsza o siedem lat Amerykanka z kolei nie tylko już w każdym z turniejów tej rangi była co najmniej w 1/8 finału, ale też wygrała ubiegłoroczną edycję US Open, a we French Open dotarła do finału [dwa lata temu przegrała w nim ze Świątek]. Od połowy 2019 roku stale pojawia się w głównej drabince tych prestiżowych imprez. Fręch z kolei była w niej 11 razy, a w latach 2019-2021 tylko raz i odpadła w pierwszej rundzie. Albo nie udawało jej się wtedy przebić przez eliminacje, albo na przeszkodzie stawały kłopoty zdrowotne.

Maratonka Fręch i tornado Gauff. Amerykanka szalała, Polka bezradna

Znacząco też różniła się dotychczasowa droga tych tenisistek w tym roku w Melbourne. Gauff przez trzy mecze spędziła na korcie łącznie tylko 30 minut więcej niż Fręch w ponadtrzygodzinnym meczu otwarcia. W trzeciej rundzie Polka dołożyła do tego jeszcze jedno długie trzysetowe spotkanie.

- Robiłam to, co zwykle - posyłałam piłkę głęboko, otwierałam sobie kort i próbowałam zmuszać do biegania rywalkę jak tylko mogłam - tak Amerykanka opisywała w piątek swoją taktykę w błyskawicznie wywalczonym zwycięstwie, które dało jej przepustkę do 1/8 finału.

Dokładnie tak samo było dwa dni później, gdy po raz pierwszy w karierze zmierzyła się z Fręch. Gauff w pełni korzystała ze wszystkich swoich atutów, wśród których są potężny serwis i forhend. Polka stara się od jakiegoś czasu grać bardziej agresywnie i widać było tego przejawy w ostatnich dniach. Ale nie w niedzielę, kiedy została niemal całkowicie zepchnięta do defensywy. Widać to było też w statystykach - po stronie zwyciężczyni 21 uderzeń wygrywających, a u łodzianki - siedem. Przy - odpowiednio - 19 i 20 niewymuszonych błędach.

Kilka razy Fręch udało się doprowadzić do dłuższych wymian, ale kończyły się przeważnie punktem dla faworytki. A Polce pozostała frustracja i bezradne wzruszanie ramionami. Ani przez chwilę nie była w stanie zagrozić utytułowanej nastolatce z USA. Pięć razy straciła podanie, podczas gdy sama nie miała ani jednej okazji na przełamanie.

Gauff dzięki pierwszemu w karierze awansowi do czołowej ósemki Australian Open zachowała miano niepokonanej w tym sezonie. Zaczęła go bowiem od wygrania turnieju WTA w Auckland, a jej bilans w tym roku to 9-0 i jeden stracony set w Nowej Zelandii. W Wielkim Szlemie zaś może się pochwalić 11 zwycięstwami z rzędu.

Amerykanka jest najmłodszą ćwierćfinalistką Australian Open od 2008 roku, gdy do tego etapu dotarła Agnieszka Radwańska. Ostatnią nastolatką w tym gronie była zaś w 2015 roku inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych Madison Keys.

Fręch w niedzielę co prawda nie miała wiele do powiedzenia na korcie, ale wcześniej nigdy nie przeszła w Melbourne pierwszej rundy. A 1/8 finału w Wielkim Szlemie to jej najlepszy wynik w karierze, który da jej za nieco ponad tydzień miano drugiej rakiety Polski [wyprzedzi Linette] i najprawdopodobniej debiut w Top50.