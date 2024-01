Ronaldo się odpalił. O tych słowach będzie głośno

Globe Soccer Awards to gala, która organizowana jest od 2010 roku. W różnych kategoriach nagradzani są piłkarze, trenerzy i kluby. Trzykrotnie wyróżniony był Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w 2020 roku został piłkarzem roku, a w 2022 otrzymał statuetkę TikTok Fan's Player of The Year, a także trofeum Diego Maradony dla najlepszego strzela w roku kalendarzowym. To drugie wyróżnienie przypadło teraz Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo kontrowersyjnie na gali. "Jesteśmy lepsi od ligi francuskiej"

Na gali wyróżniono także dziennikarza Fabrizio Romano. Włoski specjalista od rynku transferowego i czołowy newsman piłkarskiego świata na swoim profilu na portalu X zacytował kilka wypowiedzi Ronaldo. Portugalczyk wyjawił, że czuje się bardzo szczęśliwy w Al-Nassr i z perspektywy czasu jest zadowolony z tego ruchu. - Saudyjczycy są w trakcie procesu, to zajmie dużo czasu..., ale krok po kroku wejdą na najwyższy poziom. Myślę, że Saudi Pro League będzie jedną z trzech najlepszych lig na świecie. Mieszkańcy Arabii Saudyjskiej będą dumni - powiedział.

To o tyle kontrowersyjna teza, że w ostatnich tygodniach sporo mówi się na temat wielu gwiazd, które trafiły na Półwysep Arabski, ale po zaledwie pół roku chcą wrócić do Europy. Niektórzy, tak jak Jordan Henderson zakontraktowany przez Ajax Amsterdam, już zdecydowali się opuścić Arabię Saudyjską.

- Liga Arabii Saudyjskiej nie jest gorsza od Ligue1. Saudi Pro League jest bardziej konkurencyjna niż Ligue 1. Mogę to powiedzieć po roku spędzonym w niej. Już teraz jesteśmy lepsi od ligi francuskiej - dodał szokująco Ronaldo.

Gwiazdor, który w lutym będzie obchodził 39. urodziny, powiedział też, że jest dumny z otrzymania nagrody. - Byłem najlepszym strzelcem w tym sezonie, wyobraźcie sobie, że pokonuję młodych, takich jak Haaland… Jestem dumny. A niedługo skończę 39 lat! Lubię, gdy ludzie ponownie we mnie wątpią i wtedy odnoszę sukces. Nie przejmuję się krytyką - powiedział.

Portugalczyk odniósł się także do kwestii swojego wieku i potencjalnej emerytury. - Kiedy poczuję, że mam już dość, przejdę na emeryturę… może za 10 lat?! - wyjawił.

Skomentował również poczynania... Manchesteru City, który dominował na europejskiej scenie w poprzednim sezonie i wygrał Ligę Mistrzów. Słowa Ronaldo na temat "Obywateli" na pewno nie spodobają się kibicom jego byłego klubu, Manchesteru United. - Manchester City spisał się niesamowicie. Gratuluję im sezonu. Gracze, trener. Był wspaniały. W końcu wygrywają Ligę Mistrzów, prawdopodobnie zasłużyli na to dwa lata temu. Lubię oglądać, jak grają - ocenił.

Cristiano Ronaldo w obecnym sezonie Saudi Pro League rozegrał 18 meczów. Zdobył w nich 20 goli i zanotował 9 asyst. Jego klub - Al-Nassr - zajmuje 2. miejsce w tabeli. Prowadzi Al-Hilal.