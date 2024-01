A jednak! Gwiazdor ucieka z Arabii z pustymi rękami. "Może nigdy nie zobaczyć pieniędzy"

Jordan Henderson latem zeszłego roku przeszedł do saudyjskiego Al-Ettifaq, którego trenerem jest Steven Gerrard. Decyzja 33-latka wywołała ogromne poruszenie. "Zawodnik, który otwarcie i często bronił społeczności LGBTQ+, wyjechał do kraju, gdzie homoseksualizm grozi karami cielesnymi, pozbawieniem wolności, a nawet karą śmierci" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Jordan Henderson odchodzi z Arabii Saudyjskiej. "Do ustalenia pozostały szczegóły"

Reprezentant Anglii, który w Arabii Saudyjskiej miał dostawać nawet 350 tys. funtów tygodniowo, już po kilku miesiącach podjął decyzję o odejściu z Al-Effifaq. Chętnych na pozyskanie go nie brakowało, media informowały o zainteresowaniu Juventusu czy Ajaxu Amsterdam. Wydaje się, że zawodnik podjął decyzję dotyczącą przyszłości.

Jak przekazał David Ornstein, dziennikarz "The Athletic", Anglik porozumiał się z holenderskim zespołem. "Jordan Henderson osiągnął porozumienie z Al-Etiffaq w sprawie opuszczenia klubu. 33-latek finalizuje rozwiązanie umowy. Henderson zgodził się dołączyć do Ajaxu, do ustalenia pozostały szczegóły" - przekazał.

Jordan Henderson wróci z Arabii Saudyjskiej z pustymi rękami? "Może nigdy nie zobaczyć pieniędzy"

Kolejne, szokujące wieści na temat piłkarza przekazał brytyjski "The Telegraph". Z nich wynika, że piłkarz dotychczas nie otrzymał od Saudyjczyków żadnych pieniędzy, co jest spowodowane odroczeniem wypłat. Według źródeł z otoczenia Hendersona "może on nigdy ich nie zobaczyć".

Powody tej sytuacji "nie są do końca jasne", ale zawodnik miał w tym swój udział. "Uczynił to częściowo po to, aby móc w krótkim terminie wrócić do Wielkiej Brytanii i grać dla reprezentacji Anglii, bez ograniczeń czasowych nałożonych na osoby nieposiadające statusu podatnika w Wielkiej Brytanii" - czytamy. Wiele wskazuje na to, że piłkarz przesuwał wypłatę wynagrodzenia przede wszystkim po to, aby nie musiał od niego odprowadzać podatku według brytyjskich, tylko saudyjskich stawek. Te drugie były dla niego o wiele korzystniejsze, choć wygląda na to, że ostatecznie obejdzie się smakiem.

"The Telegraph" dodało, że 33-latek miał być "niezadowolony" z pobytu w Arabii, choć zapewne będzie jeszcze zabierał głos w tej sprawie. Jednocześnie Saudyjczycy "nie żywią urazy" i rozumieją powody stojące za jego decyzją. Anglik zdecydował się odejść, a zanim zgłosił się do Ajaxu, oferował się m.in. FC Barcelonie - twierdzi hiszpański dziennikarz Toni Juanmarti.

Jordan Henderson rozegrał tylko 19 spotkań w barwach Al-Ettifaq. Nie udało mu się strzelić żadnego gola, zaliczył za to pięć asyst. Być może lepiej będzie mu szło po powrocie do Europy, przed transferem do Arabii Saudyjskiej z powodzeniem występował w Liverpoolu, Sunderlandzie i Coventry City.