Nagły zwrot ws. reprezentanta Polski. Był już na wylocie

W debiutanckim sezonie w barwach Wolfsburga Jakub Kamiński pokazywał się z bardzo dobrej strony. Reprezentant Polski strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty w 33 meczach. - Czekam na kolejny sezon, który, mam nadzieję, będzie jeszcze bardziej owocny w bramki i asysty. W następnym sezonie chcę być liderem zespołu i wiem, że na to mnie stać - zapowiadał Kamiński przed startem nowych rozgrywek. Sezon 23/24 zaczął się jednak od utraty miejsca w wyjściowym składzie, a Niko Kovac zaczął stawiać na innych piłkarzy. - Szczerze: trudno to wszystko wytłumaczyć - mówił Tomasz Urban, ekspert od Bundesligi.

Kamiński mógł zmienić klub zimą. Wolfsburg jednak postawił weto

Niemiecki dziennik "Bild" podaje, że Kamiński mógł zmienić klub podczas zimowego okna transferowego. Z chęcią Polaka do siebie chciało wypożyczyć Vfl Bochum, które znajduje się w dolnej części tabeli i do samego końca rozgrywek będzie walczyć o utrzymanie - obecnie ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Jak się okazuje, zainteresowanie Kamińskim ze strony Bochum było spore, a klub widział w tym ruchu szansę na to, by były gracz Lecha Poznań miał większe prawdopodobieństwo otrzymania powołania do reprezentacji Polski na Euro 2024.

Ostatecznie jednak ten ruch nie dojdzie do skutku. "Bild" dodaje, że temat wypożyczenia upadł po okresie przygotowawczym Wolfsburga, gdzie Kamiński odzyskał zaufanie trenera Kovaca. "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" podawał, że szkoleniowiec Wolfsburga zamierza więcej stawiać na Polaka. Kamiński odpłacił się trenerowi za tę decyzję golem i asystą w sparingu z Schalke 04 (3:2). Potem wyszedł w podstawowym składzie "Wilków" na ligowy mecz z Mainz (1:1). Tam skrzydłowy miał świetną szansę na zdobycie bramki po kontrataku, natomiast został powstrzymany przez bramkarza.

W tamtym spotkaniu Kamiński zagrał 71 minut, a potem zmienił go Tiago Tomas. Jeżeli zatem doniesienia niemieckich mediów o poprawie sytuacji Kamińskiego są prawdziwe, to można zakładać, że Polak znajdzie się w pierwszym składzie Wolfsburga na ligowy mecz z Heidenheim, a więc jednym z beniaminków (20.01, godz. 15:30).

Wolfsburg znajduje się na jedenastym miejscu w lidze niemieckiej z 20 punktami i traci siedem do Eintrachtu Frankfurt, znajdującego się na szóstej pozycji. Ta lokata daje możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.