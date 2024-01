Jakub Rzeźniczak wyrzucony z klubu! Gruba afera

Pod koniec 2023 roku Jakub Rzeźniczak wspólnie z żoną Pauliną byli gośćmi w programie "Dzień dobry TVN". Piłkarz niespodziewanie ujawnił wówczas, jakie ma obecnie kontakty z córką z poprzedniego związku. - Nie mam [kontaktu z córką - red.], to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko - powiedział. Bardzo szybko do tych słów odniósł się choćby Krzysztof Stanowski, który brutalnie zrugał 37-latka. - To Ty powinieneś dostać wp*****l za tę sytuację - przekazał.

Kotwica Kołobrzeg rozwiązała kontrakt z Rzeźniczakiem. Rozważa podjęcie kroków prawnych

Niedługo później Kotwica Kołobrzeg poinformowała, że Rzeźniczak, jak i dwóch innych piłkarzy klubu (Jakub Żubrowski oraz Josip Soljic) dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Rzekomo właścicielowi zaczęły przeszkadzać zwłaszcza zarobki byłego zawodnika Wisły Płock.

Nowe informacje w tej sprawie podał w piątek portal Meczyki.pl. Jak się okazuje, II-ligowy zespół jednostronnie wypowiedział mu umowę ze względu na... jego występ w programie "Dzień dobry TVN". "Kotwica wskazała w piśmie datowanym na 9 stycznia 2024 r., że Rzeźniczak w sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności), a także w sposób rażący naruszył postanowienia kontraktu" - przekazano.

Władze Kotwicy zasugerowały, że wypowiedzi Rzeźniczaka źle wpłynęły na wizerunek klubu, który jest niezwykle ważny podczas rozmów ze sponsorami oraz innymi współpracownikami. Mało tego, rozważają podjęcie kroków prawnych wobec piłkarza, mających na celu naprawę dóbr osobistych klubu.

Po zakończeniu rundy jesiennej Kotwica zajmuje pozycję lidera II ligi z dorobkiem 37 punktów, mając trzy punkty przewagi nad drugim KKS Kalisz. Najbliższe starcie rozegra w sobotę 24 lutego, kiedy na inaugurację wiosny zmierzy się u siebie z Chojniczanką.