Ważne wieści dla Zielińskiego. Gigant robi mu miejsce

Od dłuższego czasu spekuluje się, że Piotr Zieliński może stać się bohaterem głośnego transferu. Jego umowa z Napoli wygasa po zakończeniu obecnego sezonu, ale że nadal jej nie przedłużył, to pojawiają się liczne spekulacje dotyczące jego przyszłości. Według włoskich mediów chciałby go pozyskać m.in. Inter Mediolan, który niebawem może pożegnać się z zawodnikiem występującym na tej samej pozycji co reprezentant Polski.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl