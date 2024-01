Wszystko jasne ws. Szymańskiego! Jego agent zabrał głos

11 goli, 10 asyst - to dorobek Sebastiana Szymańskiego w 29 meczach tego sezonu. Pomocnik reprezentacji Polski szybko urósł do roli lidera Fenerbahce i gwiazdy ligi tureckiej. 24-latek, który w poprzednim sezonie dobrze spisywał się na wypożyczeniu w barwach holenderskiego Feyenoordu, okazał się transferowym strzałem w dziesiątkę Fenerbahce.

Znakomita postawa Szymańskiego w lidze i europejskich pucharach nie umknęła wielkim klubom. Forma Polaka sprawiła, że media z wielu krajów rozpisywały się o jego możliwych przenosinach już tej zimy. W kontekście Szymańskiego wymieniani byli nawet giganci jak Liverpool, Manchester United czy Napoli.

Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by transfer miał dojść do skutku w najbliższych dniach. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że Szymański kolejny raz zmieni klub dopiero w letnim okienku transferowym.

Powiedział o tym wprost agent piłkarza - Mariusz Piekarski. - Nie ma sensu rozmawiać o transferze Szymańskiego. Sebastian nie ma wpisanej sumy odstępnego i Fenerbahce nie zamierza go sprzedawać. Klub walczy o mistrzostwo i po dziesięciu latach chce odzyskać tytuł. Do tego walczy w Pucharze Turcji i Lidze Konferencji. Sebastian jest w trakcie ligi, walczy o najwyższe cele. Znajduje się w bardzo dobrym miejscu. Dopiero latem porozmawiamy o klubach, które się nim interesują - powiedział Piekarski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Piekarski wprost o transferze Szymańskiego

- Jestem odpowiedzialny za sprawy Sebastiana, ale uważam, że nie jest on na sprzedaż. Rozmawiałem z dyrektorem sportowym Fenerbahce i usłyszałem, że zimą w żadnym wypadku nie dojdzie do transferu. Musiałaby się pojawić jakaś gigantyczna oferta, żeby Turcy w ogóle zaczęli ją rozpatrywać. Sebastian skupia się tylko na grze dla Fenerbahce. Chce wygrać w tym sezonie jak najwięcej - dodał.

Po 17 kolejkach tureckiej Super Lig Fenerbahce jest liderem tabeli z 44 punktami na koncie. Drużyna, w której gra Szymański, ma tyle samo punktów, co jej lokalny rywal - Galatasaray.

Szymański to wychowanek TOP 54 Biała Podlaska, skąd w 2013 r. trafił do Legii Warszawa. Z niej sześć lat później pomocnik wyjechał do Dinama Moskwa. Po wybuchu wojny w Ukrainie Szymański przeniósł się na roczne wypożyczenie do Feyenoordu, a latem trafił na stałe do Fenerbahce. Turcy mieli zapłacić za naszego zawodnika około 10 mln euro.